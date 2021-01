Hjerteløse Mette

I helvede på jord lever 25 danske børn. En af dem er en fireårig pige, der nu har udviklet ptsd, posttraumatisk stresssyndrom, efter at have været indespærret i al-Roj-lejren i Syrien i to år sammen med sin mor og sin et år ældre bror.

Pigen er bevidst blevet glemt, nedprioriteret eller smidt væk af det danske udenrigsministerium. De har udmærket vidst, at hun var på vej til at blive alvorligt syg. Tre gange har psykologerklæringer dokumenteret det. Nu er hun blevet syg, og alligevel sker der ingenting. Udenrigsministeriet har igen forhalet sagen ved at bede om en ny ekspertvurdering.

Pigen er nemlig ifølge den socialdemokratiske regering ’skyldig’. Forbrydelsen er, at hun har de forkerte forældre. Det har hun bestemt også, eftersom forældrene har været tilsluttet Islamisk Stat. Men hvordan kan det berettige til at dømme et barn til at leve traumatiseret og skadet for livet i det, der bliver kaldt ’Europas Guantanamo’?

Mette Frederiksen kalder sig børnenes statsminister, men åbenbart ikke for disse 25 danske børn. Det er ikke kun hykleri på øverste hylde. Det er en hjerteløs skandale.

Den fireårige pige er gået fra at være sund, ud-advendt og rask til at være traumatiseret og udsat, viser de sagsakter, som Ekstra Bladet har gravet frem.

Sagen minder på mange måder om tamilsagen, der i 90’erne kostede daværende justitsminister Erik Ninn Hansen (K) alle poster, æren og til sidst også en straf i Rigsretten, fordi han bevidst nedprioriterede tamilske flygtninges lovmæssige krav om at få familiemedlemmer til Danmark.

De danske børn i Syrien nedprioriteres også bevidst. Til forskel fra tamilsagen er nedprioriteringen denne gang sket helt åbenlyst. Selvfølgelig har de danske børn i Syrien også et lovkrav på at blive hjulpet, men i Danmark gælder loven kun for alle, hvis et politisk flertal beslutter det. Og det politiske flertal synes åbenbart, at børnene skal rådne op i Syrien.

På Sri Lanka døde flere familiemedlemmer, mens de ventede. Nu kan vi så se til, mens flere danske børn i Syrien bliver ødelagt for resten af livet.

Bring nu de børn hjem.