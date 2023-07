Højrøstet uvidenhed

DENNE NYHED har nogle år på bagen, men det bliver den ikke mindre interessant af.

For rundt regnet 5700 år siden, på det vi i dag kalder Lolland, tyggede en stenalderpige på et stykke birkebeg. Stimorol var ikke lige til at skaffe.

Da hun blev træt af tyggeriet, spyttede hun klumpen ud, og den lå i jorden, indtil udgravningerne til Femern Bælt-forbindelsen for nogle år siden begyndte. Da blev klumpen fundet af arkæologer, og det er lykkedes danske dna-forskere at trække hele hendes arvemasse ud af spytrester i klumpen.

De kan også fastslå, at pigens seneste måltid var gråand og hasselnødder. Det lyder nok som en ret på Noma, men stemmer fint overens med fund på bopladser fra samme periode.

MERE INTERESSANT er hendes genetiske profil. Stenalderpigen, der har fået kælenavnet Lola, havde sandsynligvis mørkt hår, mørk hud og blå øjne. Museum Lolland-Falster i Maribo, der udstiller klumpen, har fået fremstillet en fin illustration af, hvordan hun kunne have set ud.

Billedet blev lagt på Twitter, og i sidste uge kom reaktionerne,

Nogle af de samme mennesker, der mener, at covid-19 ikke eksisterede i virkeligheden. At vaccinen kun havde til formål at gøre os til viljeløse robotter. Som afviser, at der er tale om global opvarmning – og at den, hvis der alligevel er, i hvert fald ikke er menneskeskabt. At 5G-strålerne og flyenes udstødning er magthavernes instrumenter til at undertrykke os. Og så videre.

Disse mennesker – og andre med lige så ringe greb om virkeligheden - meddelte skråsikkert, at forskernes arbejde var rent fup.

STÅENDE PÅ en solid bund af uvidenhed hentet på YouTube, Facebook med mere kunne de oplyse, at nordiske mennesker altid har været blonde og lyse i huden.

Og at de havde gennemskuet folkene bag fuskeriet. Forskerne fordrejer resultaterne, fordi de er ’woke’, og fordi de er med i en sammensværgelse, der skal fremme indvandring ...

Hertil kan siges en del, og det gør vi.

FØRST OG FREMMEST har man nok nogle udfordringer med tænkeapparatet, hvis man i ramme alvor mener, at menneskers hudfarve for knap 6000 år siden i det område, som i dag er Danmark, kan have indflydelse på vore dages immigrationspolitik.

Og til almindelig oplysning:

Du kan føle og mene og synes nok så meget, men dine følelser, meninger eller synsninger er uden værdi mod videnskabelige kendsgerninger. Du vil få en del tid tilovers til fornuftige sysler, når du indser det.

Lolas dna er det ældste fundet i Danmark, og for første gang er arkæologisk dna ikke udvundet af knogler eller hår. Forskerne bag dette store fremskridt i menneskelig viden fortjener vores hyldest og ikke en shitstorm.