Hold dog op med at genere folk

Der er ikke meget, vi kan komme på at rose uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (Moderaterne) for, så lad os straks gribe lejligheden, når den endelig byder sig: Hendes sans for timing er enestående.

Onsdag fik hun landet et forlig, hvor partierne lovede 'et ambitiøst reformarbejde i forhold til de professionsrettede velfærdsuddannelser'. Og torsdag modtog vi så nyheden om, at den ene af landets seks professionshøjskoler - den, der ligger i København - skal spare et kæmpebeløb og i værste fald massefyre. Der er nemlig færre og færre, der vil læse til sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver - de såkaldte 'velfærdsuddannelser'. Og med færre ansøgere skal professionshøjskolen ud i at lukke uddannelser og skære ned.

Det er ikke mere end to uger siden, at en anden professionshøjskole, nemlig den i Region Sjælland, var ude med samme budskab.

De to professionshøjskoler står og skal spare 150 millioner kroner, hvilket sjovt nok næsten svarer til det beløb, minister Egelund har tænkt sig at bruge på sit 'ambitiøse reformarbejde' - dog først om to år.

Man behøver ikke at være minister for at forstå, at der uddannes for mange cand.mag.er og cand.scient.pol.er, og for få lærere, sygeplejersker og håndværkere. Men alt, hvad politikerne magter, er tilsyneladende at gøre det lidt mere ubehageligt at gå på universitetet. De kan ikke lokke folk over i velfærds- og håndværksuddannelserne i stedet.

Og det kan ses. Antallet af mennesker, der vil læse til lærer, var sidste år 11 procent lavere end før corona. Søgningen til pædagoguddannelserne var faldet med 15 procent. Og til sygeplejerskeuddannelsen med 18 procent.

Det er næsten den samme elendighed med håndværksfagene. Man har 'reformeret' og sat sig mål, men det er stadig kun en femtedel af 9./10.-klasseseleverne, der vælger en erhvervsuddannelse.

Det er ikke så svært at forstå. Lærere og sygeplejersker har politikerne jaget rundt i manegen med overenskomstindgreb, 'arbejdstidsreformer' og stressfremkaldende arbejdspres. Og håndværkerne bliver påtvunget samme sene pensionsalder som alle andre, uanset at risikoen for ikke at kunne arbejde som 65-årig stadig er større for en tømrer end for en cand.mag. Det reagerer folk selvfølgelig på. De fraråder deres børn at gå samme vej som dem, og de søger selv væk fra deres fag.

Så der er ikke brug for mere 'ambitiøst reformarbejde'. Der er brug for, at politikerne holder op med at genere folk, og i stedet spørger dem, hvad der skal til, for at deres arbejdsliv bliver godt.