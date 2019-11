Hold fast i retsstaten

EGENTLIG burde det ikke være nødvendigt at minde statsminister Mette Frederiksen (S) om, at vi lever i en retsstat. Men efter de seneste dages tumult om den hjemvendte IS-kriger er vi nødt til at gøre det alligevel.

VI LEVER altså i en retsstat, statsminister Frederiksen. Og som tidligere justitsminister har hun vel bedre forudsætninger end de fleste for at vide, hvad der er ret og vrang.

MEN HUN opfører sig, som om valgkampen stadig er i gang. I sin glansrolle som skrigeskinken deltager hun i en uskøn råbekonkurrence, hvor det handler om at overdøve løsgående missiler som Pia Kjærsgaard (DF), Pernille Vermund (NB) og Nasser Khader (K), der alle er rede til at se stort på love og konventioner for at holde IS-krigerne ude af Danmark.

METTE FREDERIKSEN burde være både for erfaren og kløgtig til at deltage i den udfordring. I stedet bør hun indtage rollen som statslederen, der holder hovedet koldt, og som ikke lader sig rive med af et øjebliks følelser.

BORTSET FRA den nærmeste familie er der ingen, der ønsker at se disse IS-krigere og landsforrædere på dansk jord. Men har de dansk statsborgerskab, og alene dansk statsborgerskab, er muligheden for at afvise dem ikke til stede.

HVIS TYRKIET, som i det aktuelle tilfælde, vil udvise eller deportere danske statsborgere, er Danmark folkeretligt forpligtet til at lade dem rejse ind i landet. Men så kan vi til gengæld selv retsforfølge dem for de forbrydelser, de måtte have begået i Syrien og andre steder.

IS-KRIGEREN Ahmad Salam el-Haj, som i går blev fængslet i 27 dage i Københavns Byret, har været internationalt efterlyst af de danske myndigheder i flere år. Vi har altså selv ønsket at få fingre i ham for at kunne straffe ham ved en dansk domstol. Det kan Mette Frederiksen ikke være uvidende om.

SALAM el-HAJ er sigtet efter paragraffer i straffeloven, der kan udløse en livstidsdom, og det er vel på nuværende tidspunkt det stærkeste signal, vi kan sende til disse fremmedkrigere.

DET FORLYDER fra Tyrkiet, at endnu to IS-krigere er på vej mod Danmark. Har de ikke dobbelt statsborgerskab, vil der gælde de samme regler for dem som for Salam el-Haj. De vil blive stillet for en dansk dommer og i givet fald blive dømt for de forbrydelser, de måtte have begået.

SÅDAN ARBEJDER retsstaten, og det burde Mette Frederiksen forklare i stedet for at foregøgle, at man kan skamvride vores love fra den ene dag til den anden.