Hold med dem

Sygeplejerskerne har sagt nej til en lønstigning på 5,02 procent over tre år. Og man forstår dem udmærket.

Mette Frederiksen har i krigen mod corona dårligt kunne holde op med at tale om ’samfundssind’, og om at hun sender ’en kæmpe tak’ til sundhedspersonalet, der står i frontlinjen på plejehjem og sygehuse.

Ja, kampzonen har været overladt til nationens ufortørnede fodsoldater – dem, der står i supermarkedet, i fødevareproduktionen og på hospitalerne. Arbejderne har været sendt i front og eliten i sommerhus. Klassedelingen er tydelig. Selv for folk, der troede, at sådan noget har vi afskaffet i Danmark.

Men der er masser af penge at hente i sundhedsvæsnet til sygeplejersker. Man skal bare overføre dem fra de kolde hænder. Danmark har verdens største offentlige sektor pr. indbygger. Men som alle ved, og som det ofte nævnes på lederplads i Ekstra Bladet, er det ikke kun til gavn for borgerne. Tværtimod. De seneste års udbygning er hovedsageligt spenderet på at øge bureaukratiet. På konsulenter og akademikere i en forvaltning, der synes at opfinde flere opgaver, end den løser.

Dermed stjæler man velfærdsstaten fra dem, der har brug for den. En herskende klasse af projektmagere og bureaukrater har succes med at gøre det danske velfærdssamfund til sit eget beskæftigelsesprojekt. De kolde hænder tager over. Og sygeplejersker, sosu-assistenter, læger, lærere og politibetjente står tilbage viklet ind i et garnnøgle af kontrol og dokumentation.

I valgkampen lovede Mette Frederiksen og socialdemokraterne 1000 nye sygeplejersker. Det var for snart to år siden og før corona. Nu er der mere brug for dem end nogensinde før. Men vi venter stadig.

I Region Hovedstaden har vi set, hvordan en socialdemokratisk ledelse ’belønner’ varme hænder. Region Hovedstadens formand, Sophie Hæstorp Andersen, forsøgte op til jul at spise regionens sygeplejersker af med et honninghjerte. 447 af dem besluttede at levere honninghjerterne tilbage til den socialdemokratiske formand, der efterfølgende forsøgte at undskylde: ’Til jer, der har oplevet takken og honninghjerter på vores hospitaler som nedladende, vil jeg gerne undskylde – det har på ingen måde været vores intention.’

Nej, intentionen var bogstaveligt talt at spise dem, der slider i sundhedsvæsenet, af med tomme ord og symbolske handlinger. Sygeplejerskerne gør ret i at kræve mere.