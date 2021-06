Hop, Søren, Hop

LEDER: REGERINGEN HAR BEDT sundhedsdirektør Søren Brostrøm og hans styrelse ’genoverveje’ vaccinerne Johnson & Johnson og AstraZeneca for ikke at komme for langt bagud i vaccinationsplanen.

Vacciner, Brostrøm som bekendt har dømt ude.

Statsminister Mette Frederiksens respekt for Søren Brostrøm kan tydeligvis ligge på et meget lille sted.

MEN VI MÅ MEDGIVE, at hun har sine gode grunde. Eksempelvis mente Søren Brostrøm i januar sidste år, at ikke en eneste person med corona ville nå Danmark. Kort efter væltede det ind med smittede skiturister i Kastrup Lufthavn.

Og godt en måned efter Brostrøms påstand lukkede Mette Frederiksen landet hermetisk ned på trods af sundhedsdirektørens indvendinger.

IFØLGE EN NY BOG, ’Det første år’, om statsministeren, siger Brostrøm direkte til Frederiksen lige inden nedlukningen, at ’hvis du siger det der, så bliver det uden mig.’ Frederiksen havde tænkt sig at sige, at alle sårbare skulle holde sig hjemme og få andre til at købe ind for sig. Men det havde ingen faglig begrundelse, fremførte sundhedsdirektøren, der kun ønskede en delvis nedlukning.

Af bogen fremgår det tillige, at Mette Frederiksen på et virtuelt møde med partilederne 23. marts 2020, hvor Søren Brostrøm også var med, kaldte det ’helt uacceptabelt’ og ’komplet uforståeligt’, at Sundhedsstyrelsen ikke havde opskaleret testkapaciteten i Danmark.

DA PRESSEN ET PAR måneder senere skrev, at Søren Brostrøm har fået ’sin faglighed tilsidesat’, konkluderede vi her på lederplads i Ekstra Bladet: ’Ja, gudskelov.’ Her havde Danmark netop oplevet første dag med nul døde af coronavirus på en dag, mens man i Sverige, hvor sundhedsdirektørens ord var lov, havde 117 døde.

Det er ironisk at se tilbage på den popularitet, Sundhedsstyrelsens direktør havde på sociale medier sammenholdt med den – i flere tilfælde - berettigede desavouering, der blev ham til del internt. I et meget delt opslag på Facebook hyldede man Brostrøms imponerende cv som mediciner og belærte enhver amatør-virolog:

’Hvis Søren siger hop, så spørger du ikke hvorfor, men hvor højt.’

DET SYNES IMIDLERTID hele vejen igennem corona at have været Sundhedsstyrelsens direktør, der har hoppet. Og regeringen, der har dikteret hvor højt. Og nu er der lagt op til samme procedure. Brostrøm bør ’genoverveje’ vacciner. Og hvis han skulle finde på at spørge; ’hvor højt,’ er det kun små tre uger siden, Mette Frederiksen erklærede hans beslutning om at droppe Johnson & Johnson-vaccinen for ’særegen’.