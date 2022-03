Humanismens flade røv

Det er tid til at gøre status over, hvad de selvudnævnte fredselskere og humanister egentlig har bidraget med, når det gælder løsningen af den ukrainske katastrofe, som desværre truer med at blive historiens afslutning. Svaret er i al væsentlighed: en selvfed omgang ævl og kævl.

Først var de imod at sende våben til den ukrainske civilbefolkning, så de kan forsvare sig selv mod Putins invasionshær. Ingen våben til dem, tak.

For fredens og nedrustningens skyld er det åbenbart bedre, at ukrainerne lader sig selv og deres børn udbombe og udsulte på tryg afstand af vores magelige tilværelse her i Vesten.

Det samme gjaldt NATO’s oprustning i de baltiske lande. Det ville de heller ikke have noget af. Også her foretrækker de at lade Putin sove mere trygt om natten, så han kan sidde udhvilet ved sine langborde og udpege sine næste bombeofre.

Men hvad så med i det mindste at tage godt imod de millioner af ukrainere, der lige nu flygter over hals og hoved fra Kremls gale atom-mand? Kunne humanisterne i det mindste mande sig op til en betingelsesløs støtte til dem? Nej. Heller ikke.

I stedet greb den ævlende klasse sit foretrukne våben, da Danmark og resten af Europa lavede særlove for ukrainerne på grund af den akutte trussel mod verdensfreden: at gå på Twitter og sovse de flygtende mødre og børn ind i en skinger debat om racisme ved at henvise til deres åbenbart privilegerede hvide hud.

Det er smagløst. Det er historieløst. Og det er dumt. For selvfølgelig skal vi have fokus på urimelige regler for asyl og familiesammenføring i Danmark. Det har vi også på Ekstra Bladet. Men at få menneskeheden helskindet gennem krigen mod et atomvåben-parat Rusland er en af de største opgaver i vores levetid.

Det kræver noget helt, helt andet end sidde med sit tastatur i skødet og kalde andre racister. Det kræver, at vi holder kæft med al den sædvanlige palaver og giver et nap med, hvor vi kan.

Hvis vi lykkes med det, vil det måske endda ændre synet på flygtninge fremover. Så har alle vundet.