Hun er ikke alene

KVINDELIG LANDSHOLDSANGRIBER Nadia Nadim er åbenbart ikke den skarpeste afslutter, når presset bliver stort.

I sidste uge fremhævede vi, at den danske fodboldstjerne har ladet sig spænde for Qatars VM-vogn. Hun bliver forgyldt for at promovere diktaturstaten og den kommende slutrunde i fodbold. Og vi kritiserede hendes tavshed.

MANDAG GIK DET SÅ GALT ved et pressemøde. Det kulminerende med en udtalelse om, at det er ’pissenederen’, at 6500 migrantarbejdere er gået til i slavestaten Qatars opførelse af stadioner.

Efter alle på de sociale medier har haft anledning til at udstille angriberen, er det dog nødvendigt at fremhæve, at Nadim ikke står alene. Hun har stadig et officielt Danmark og Dansk Boldspil Union med sig.

Den eneste forskel på f.eks. kulturministeren og Nadim i denne sag er, at førstnævnte ikke tager sig særligt betalt som ambassadør og fortsat forholder sig tavs, men jo dermed også samtykkende i forhold til VM i Qatar.

ALLE KAN SE, VI TALER ’sportswashing’ på øverste hylde. Det er bekvemt for Qatar, at vi her har at gøre med et område, der er friholdt for de for sporten utidige diskussioner om bestikkelse og menneskerettigheder.

Herrelandsholdet kan ikke selv sige fra. Det er underlagt den ulykkelighed, at et korrupt FIFA berigede sig selv ved for ti år siden at placere VM i Qatar. Lyt i øvrigt til journalist Jan Jensens redegørelse om korruption i UEFA og FIFA i podcasten ’Blodbold’ på ekstrabladet.dk.

DBU gør sig derimod skyldig i kujoneri. Her har vi en idrætsorganisation, der ved repræsentative lejligheder ikke kan få nok af at tale om sammenhold, fred, fællesskab, grænsenedbrydning og alt andet godt ved sport. Samtidig med man økonomisk ligger i ske med diverse diktaturer, kvasi-totalitære stater og politiske bøller, for ’vi blander jo ikke sport og politik’. Hvilket blot betyder, at Qatar kvit og frit kan gøre det. Det er et argument, der i Qatars ører lyder som 72 ventende jomfruer, der spiller harpe i det hinsides.

NADIA NADIM ER SÅLEDES en ret lille fisk i det store svigt. Omend hun personificerer dårskaben helt sublimt. Hun er af afghansk afstamning. Nationen, hvis talibanstyre støttes af Qatar, der skjulte terrorister fra lov og ret og finansierede deres genkomst. Og som netop har forbudt kvindefodbold. Læs herom i Geeti Amiris opinion ’Hykleri på højeste niveau’ på ekstrabladet.dk og her i avisen.

Af hensyn til al redelighed, ordentlighed samt Nadim, landsholdet og alle os andre, er det måske på tide, at regeringen og DBU kommer på banen, som man siger.