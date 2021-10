Hun er noget for sig

FOR EN UGE SIDEN fortalte Enhedslistens Pernille Skipper, at hun på grund af fødslen af sit andet barn arbejder på ’nedsat tid’ i Folketinget. Social- og ligestillingsordføreren hævdede dog samtidig, at ’nedsat tid’ i lige netop hendes tilfælde er det samme som fuld tid.

Nu dobler vi på Ekstra Bladet op med en ny besynderlighed: Enhedsliste-politikeren er udeblevet fra stort set alt folketingsarbejde, siden hun i august blev mor for anden gang. Altså samtidig med at hun har påstået, at hun arbejder fuld tid og ’passer alle arbejdsopgaver’. Skipper er udeblevet fra 32 ud af 36 samråd, udvalgsmøder, høringer, afstemninger, udvalgs-rejsedage og tilsyn.

PERNILLE SKIPPER LØJ følgelig, da hun i sidste uge – tydeligt stødt over Ekstra Bladets spørgsmål om barsel eller ej – støvsugede de sociale medier for likes ved at hævde: ’Der er ikke en finger at sætte på min arbejdsindsats.’

Her på bladet overvejer vi, om Pernille Skipper lever i en anden – måske let forskudt – virkelighed i forhold til os andre. Lidt ligesom dengang hun i avisen Politiken placerede sig selv på et ’magtbarometer’ fra nul til ti som en ’etter’. Sådan nogenlunde mellem hjemløse og kontanthjælpsmodtagere.

SKIPPER MÅ SÅLEDES MENE, at hendes hensigt om solidaritet med de svageste automatisk gør hende til en af disse. Men som ofte fremhævet på denne plads har vi i Danmark ikke rigtig socialisme, men sindelags-socialisme. Man må gerne ønske et lige samfund i teorien. Og samtidig i praksis efterstræbe fordele og personlige privilegier. Man behøver ikke at leve, som man prædiker.

SKIPPER SIGER til Ekstra Bladet, at vores optælling og liste ’siger absolut intet’:

’Jeg er ikke udeblevet fra nogen møder, som jeg ville have deltaget i under normale omstændigheder,' hedder det. Hvortil man kun kan spørge, om Skipper bare i det hele taget ikke kommer til møder?

Misforstå os ikke på denne avis. Vi ønsker Skipper, hendes børn og familie alt godt. Vi forstår blot ikke, hvordan man på én og samme gang kan være på nedsat tid og fuld tid, ikke barsel og noget, der ligner barsel, udeblive og samtidig have en uangribelig arbejdsindsats. Ja, i det hele taget være imod særlige privilegier til folketingspolitikere og samtidig være den fremmeste til at benytte sig af disse.

VI KONSTATERER, at Pernille Skipper befinder sig et særligt sted. Et sted, som få andre – ja, om overhovedet nogen – befinder sig. Og at hun opfatter det som sin ret. Samt at pligter åbenbart er noget, vi andre har.