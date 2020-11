Hun må tåle kritik eller gå

JEG HAR DET som Mette Frederiksen. Jeg kan også bedst lide at få ros og har det indimellem lidt svært med kritik. Men jeg er ikke statsminister, og jeg har ikke lige lukket en hel branche ulovligt. Derfor må Mette Frederiksen forvente kritiske spørgsmål, ikke mindst fordi Mette Frederiksen ikke personligt vil vedkende sig et ansvar. ’Vi’ har begået fejl, siger Mette Frederiksen. Altså ikke Mette selv, men derimod – må vi forstå – Mink-Mogens, en række andre ministre og ikke mindst embedsmændene.

METTE FREDERIKSEN er ’simpelthen ikke enig’ i den kritik, der nu bliver rejst, som hun spruttende af irritation fortalte journalisterne foran Amalienborg, da hun præsenterede sine nye ministre. Allerede i sidste uge så vi, hvordan Mette er i modgang. Da hun ikke fik det frihjul, hun havde forventet i sofaerne hos ’Go’Aften live’ og ’Aftenshowet’. Mette Frederiksen er god i medvind, men elendig i modgang.

HUN HAR opbygget stor goodwill for at have bragt Danmark meget bedre gennem coronakrisen end mange andre lande. Men hun kan ikke gå på vandet. Derfor nytter det ikke noget, at hun bliver ved med at messe, at ’vi må stole på hende’. Det er vi holdt op med, fordi Mette Frederiksen ikke lytter til andre end sig selv. Derfor er hendes popularitet i frit fald. Megafon målte i foråret for TV2, at 54 procent af danskerne mente, at Mette Frederiksen klarede coronakrisen godt. Nu er tallet faldet til 18 procent.

PROBLEMET ER, at Mette Frederiksen leder Danmark egenrådigt, og som om hun havde absolut flertal. Ministrene styres benhårdt, så ingen træffer beslutninger, uden de er godkendt af vor mor selv, og oppositionen regner hun åbenlyst ikke for noget. Det kan man så måske godt forstå, men i en national krise som nu må lederen sørge for sammenhold. Men beslutningsprocesser holdes i mørket både for oppositionen og befolkningen, lige indtil vi får et nyt dekret, som Mette Frederiksen helst serverer i bedste sendetid fredag aften. Her står hun uimodsagt og kun omgivet af klakører fra sundhedsmyndigheder, politi og regering.

HVIS BEFOLKNINGENS tillid skal genoprettes, må Mette Frederiksen lægge stilen om. Hun må give pressen og dermed befolkningen reel indsigt i beslutningsprocesserne ved at lave en ny offentlighedslov, der ikke mørklægger magten. Hun må inddrage oppositionen, selv tage ansvar for fejl og modtage kritik uden at blive fornærmet.

HVIS IKKE hun vil det, må hun gå af. For der er mange, der tænker som en læser, der skrev til mig i ugens løb: ’En partileder må gå for at have taget en kvinde på låret for ti år siden, men Mette Frederiksen kan bare fortsætte, selvom hendes regering har begået nyere danmarkshistories største grundlovsbrud.’