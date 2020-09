Hun tør hvor andre tier

VI HUSKER ALLE de forfærdelige billeder af den 90-årige demente Else, der blandt andet blev tvunget til at lave afføring hængende i en lift.

MEN HVIS ELSES BARNEBARN Charlotte Ahm ikke sammen med den øvrige familie stædigt havde fortsat kampen for at sikre deres bedstemor og mor bedre forhold, var vanviddet og den umenneskelige behandling formentligt fortsat.

DERFOR GÅR Årets Victor-pris til Charlotte Ahm.

ÅRETS VICTOR ER Ekstra Bladets hæderspris, der er opkaldt efter bladets legendariske chefredaktør Victor Andreasen og uddelt siden 1980 til en journalist, forfatter, fotograf eller tegner, hvis virke i særlig grad lever op til den kritiske journalistik, som Ekstra Bladet står for.

FØLGE FUNDATSEN burde vi altså have givet prisen til journalisterne bag TV2’s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’. De bør også høste stor ære for programmet, men den største ære bør tilfalde Charlotte Ahm. For uden hende havde der ikke været nogen dokumentar, og derfor bryder vi med Victor-fundatsen og uddeler prisen til hende.

CHARLOTTE AHM og resten af familien vidste, at der var noget helt galt med plejen af Else. Men i årevis løb de panden mod en bureaukratisk kommunal mur. Men de nægtede at give op og inviterede til sidst i ren afmagt TV2 indenfor i Elses plejebolig med skjult kamera.

DEN NEDVÆRDIGENDE og rystende behandling blev dokumenteret. Optagelserne tvang Aarhus Kommune til at handle. Og hele sommeren har vi så diskuteret, hvordan vi kan forbedre omsorgen for de ældre. Familiens kamp og Charlotte Ahm bør tjene som et forbillede for alle andre, der kæmper for en medmenneskelig pleje af dem, der på grund af alderdom måske ikke selv kan sige fra. Det kunne demente Else ikke.

HER PÅ EKSTRA BLADET kæmper vi for, at dem, der ikke har kræfterne, også bliver hørt. Det kan vi kun, når vi møder personer som Charlotte Ahm. Personer med både mod og vilje til at gå i rette med uretfærdighed. Som journalister og medie er vi afhængige af, at helt almindelige danskere som hende tør, hvor mange andre tier.

DERFOR GLÆDER JEG mig allerede til 20. oktober, hvor jeg vil overrække Årets Victor til Charlotte Ahm og hendes familie. De har i den grad fortjent at blive hædret.