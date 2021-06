Husk også Qatar, Joy

FRA BAGERSTE række på VIP-tribunen så kulturminister Joy Mogensen i lørdags Christian Eriksen falde omkuld på græsset i Parken. Som mange af os andre blev hun berørt af situationen, og det fik hende til at rette et angreb mod UEFA.

DET ER BEMÆRKELSESVÆRDIGT, al den stund at Joy Mogensen ellers gør alt for ikke at mene noget om sportens verden. Og da slet ikke noget om det kommende Vinter-OL i Kina eller VM i Qatar, hvor migrantarbejdere dør under arbejdet med at gøre landet klar til slutrunden.

MEN MED SIT berettigede angreb på UEFA har Joy Mogensen åbnet en dør, hun ikke kan lukke igen. Det er etikken og moralen hos de europæiske fodboldledere, hun stiller skarpt på. Hun forstår ikke, hvorfor UEFA tvang de danske spillere til at gå på banen igen lørdag aften. Vi citerer:

*JEG SYNES IKKE, at UEFA har vist sig som gode ledere af nogle meget, meget engagerede idrætsudøvere, som selvfølgelig bliver utroligt påvirkede af at se deres holdkammerat kæmpe mod døden. UEFA har stillet spillerne et meget, meget svært valg, og jeg synes ikke, den mulighed, de gav spillerne, var i orden.’

VI ER ENIGE, og vi glæder os over, at hun også udtrykker stor respekt for landsholdets håndtering af situationen. Og så tilføjer hun: ’Alle os, der har en rolle i kulturen og sportens verden, kan tage ved lære af det her.’

DET ER KORREKT, men forløbet har vist, at det ikke kan overlades til DBU’s formand, Jesper Møller. Han var fem dage om at mene noget om dramaet i Parken. Jesper Møllers krisehåndtering er til dumpekarakter.

POLITIKERNE ER også nødt til at blande sig. Som en fodboldfan skrev på Twitter, er det ikke reglerne, den er gal med, men derimod det etiske kompas i UEFA, som trænger til en voldsom kalibrering. Det gælder også i DBU og i FIFA, for den sags skyld.

DET VAR VOLDSOMT at være vidne til Christian Eriksens fald i Parken. Følelsesmæssigt har mange været ude i en rutsjetur. Først skræk og siden lettelse, som blev afløst af vrede, da det gik op for os, at UEFA tvang spillerne på banen, fordi der blev tænkt mere på penge end på etik og moral.

OM 16 MÅNEDER begynder VM i Qatar. Den lille diktaturstat fik tildelt slutrunden for 11 år siden. I de forgangne år har vi været vidner til, at fodboldens ledere og skiftende kulturministre har sænket blikket. Også selvom mere end 6500 migrantarbejdere er døde i Qatar.

MED SIN KRITIK af UEFA’s mangel på etik og moral er Joy Mogensen også nødt til at tage stilling til VM i Qatar. Spørgsmålet, som kulturministeren må forholde sig til, er, om vi som land har moral til at sende vores fodboldlandshold til et VM, som spilles på de dødes grave.