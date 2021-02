Hva’ med bare at beklage?

I dag vedtager Folketinget at føre en rigsretssag mod Inger Støjberg. Selvom Støjberg, ifølge Socialdemokratiet, ’politisk set’ gjorde det rigtige ved at adskille unge asylpar.

Vi har også lige fået en 600 sider lang ’granskningsrapport’, der siger, at Mette Frederiksen løj, da hun 11. marts lukkede Danmark ned og begrundede det med ’myndighedernes anbefaling’. Dette er åbenbart også ved at blive en sag. Selvom også statsministeren gjorde det rigtige, ifølge alle, der har læst covid-19 lektier.

Begge sager er tåbelige. Og mest åndssvagt er det, at de med lethed kunne være stoppet af hovedpersonerne selv. Støjberg kunne blot have medgivet, at reglementet er overtrådt, og hun kunne beklage udførelsen, men ikke handlingen. Dermed ville vi alle blive sparet for en 100 millioner kroner dyr retssag, der skal gentage alt det, en kommission lige har blotlagt.

Men Støjberg vil tydeligvis hellere være stor i Jylland, end hun vil spare danskerne for sin dyrt købte selvretfærdighed. Hun kunne ellers stille sig op og sige: ’Jeg er glad for, at Socialdemokratiet indrømmer, at det var rigtigt at stoppe barnebrude på danske asylcentre. Jeg medgiver, sagerne skulle have været behandlet individuelt, send en regning, hvis det er så vigtigt, at det blev gjort på en forkert måde.’

Alle ville herefter kunne se det absurde i at føre en sag.

Det samme rethaveri lider landets statsminister tydeligvis af. Mette Frederiksen vil åbenbart hellere spise rådden fisk end beklage en fejl. Hun bedyrede ellers fra begyndelsen, at fejl vil opstå i kampen mod corona. Statsministeren kunne således stille sig op og sige: ’Jeg beklager, jeg har givet indtryk af, at sundhedsmyndighederne stod bag nedlukningen af Danmark i marts, for selvfølgelig var den beslutning min og ingen andres. At landet blev lukket, er til gengæld noget, jeg hverken beklager eller fortryder. Send en mistillidsdagsorden,hvis I ønsker et valg på denne baggrund.’

Alle ville herefter kunne se det absurde i at røre ivrigt videre i gryden. Desuden var selvsamme sag oppe at vende i maj, hvor alle medier skrev, at sundhedsdirektør Søren Brostrøm ’blev bedt om at tilsidesætte sin faglighed’ af Statsministeriet. Hvortil vi her i avisen kommenterede: ’Ja, gudskelov, manden lavede ikke andet end at tage fejl i alle forudsigelser.’

Vi må som borgere have lov at være trætte. Af Christiansborg. Og ikke mindst af Inger Støjberg og Mette Frederiksen, der begge lader deres eget bedste være fællesskabets fjende. Evnen til at skelne er ellers et kendetegn for den gode leder.