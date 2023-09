Hva' med bøde og en røffel?

TILLYKKE TIL RICCO. Han skal ikke i fængsel i 14 dage for som 17-årig at have stjålet sodavand for 225 kroner.

Selveste Højesteret har talt. Retfærdigheden skete fyldest, fornuften sejrede, juristeriet fik en ende. Eller som Ricco Rosenberg selv sagde til Ekstra Bladet om dommen:

- Jeg er ekstremt glad for, at de godt kunne se, at det hele var lidt ude af proportioner.

Vi må hertil sige, at det er ganske mildt og generøst udtrykt af drengen. Vi taler indiskutabelt en sag, hvis proportion matcher Højesteret, som en stjålet og væltet legetøjsbil matcher straf for biltyveri og vanvidskørsel.

RICCO ENDTE MED få dagbøder af 250 kr. stykket. Mest for den ulovlige ulovlig indtrængen via en ulåst dør sammen med to kammerater på en skole omdannet til religiøst center i Skrydstrup ved Vojens.

Retten lagde vægt på, at Ricco og vennerne fortrød. De leverede de fleste af de stjålne sodavand tilbage sammen med nogle sodavand, som de havde købt til erstatning for dem, de havde drukket.

Men den nogenlunde rimelige udgang til trods bør historien bekymre os alle i Danmark. For findes der ingen almindelig sund fornuft og dømmekraft tilbage?

HVORDAN ER denne sag nogensinde nået til Højesteret? Hvordan kan man mene, at en brøde, som tilmed fortrydes og søges sonet og godtgjort - hvilket ethvert kløgtigt samfund ville rose og fremhæve alene for den pædagogiske effekt – skal have lov til at misbruge samtlige retsinstanser her i landet?

’Sagen er principiel,' har det hele vejen igennem lydt som juridisk argument. Ja, må man hertil nikke. For det er i princippet en sag, som en landbetjent bør ordne med en bøde og en røffel. Vi taler ikke ligefrem en uoverstigelig juridisk rebus, man må bede højere magter om hjælp til at løse.

Og det er så her, man bliver modfalden. For hvad har det ikke kostet at bringe denne banalitet til Højesteret? Og hvad findes der af grunde til at gøre det hvis ikke et overflødigt spilfægteri med lov og moral?

MAN PLEJER AT SIGE, at man aldrig må overlade straf til folkedomstolen. Og i næsten alle tilfælde er det sandt. Retssagen mod Ricco Rosenberg for at have stålet sodavand for 225 kroner og levere dem tilbage er tydeligvis en undtagelse.

Den burde aldrig være overladt til domstolene.