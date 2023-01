Hva' med jer selv, Mette?

NÅR Mette Frederiksen udlægger verden, er der krig og krise. Hvilket er reelt. Men når statsministeren i alle eftersætninger af hensyn til økonomien beder os alle yde mere, arbejde mere, ofre mere, er det trættende.

DEN bør vendes om. Vi danskere har større ret til at forlange, at regering og Folketinget yder mere, ja, at de ofrer mere. For riget fattes ikke penge. Og vi bør ikke give politikerne flere. Ikke før de på bedre vis evner at anvende de mange, de allerede råder over.

VI har ikke brug for at droppe store bededag for at finde penge til Forsvaret og bekæmpe Putin. Og nu hvor regeringen er begyndt at trække i land – og alligevel vil forhandle med alle og måske finde pengene på en anden måde - er det først og fremmest et vidnesbyrd om, at det var en ’går den, så går den’ fra deres side.

Annonce:

DET gjorde den ikke. Truende storkonflikt og risiko for at blive forvist fra det folkelige kridthus har måske fået regeringen til at fortryde. Vi får se.

DANSKERNE må alligevel forlange, at en statsminister, der allerede i sin første åbningstale i 2019 sagde, at der skal gøres op med omkostningerne til ’pseudoarbejde’ i det offentlige, leverer på løftet. Den omsiggribende kontrol med minuttyranni og evindelige krav om dokumentation må ophøre, hed det. For som Mette Frederiksen understregede, så er vi ’i gang med at dræne verdens bedste samfundsmodel for det vigtigste'.

DE ’kolde hænders’ regime skulle stoppes, blev vi følgelig lovet. Fra 2011 til 2022 er antallet af ledere og administrativt ansatte i den offentlige sektor imidlertid vokset svarende til udgifter på ca. 15,6 mia. kroner. Altså inklusive Frederiksens første periode. Og hvordan går det dertil med at spare de førhen lovede tre milliarder kroner på brug af konsulenter? Det er ironisk nok det selvsamme beløb, man leder efter til Forsvaret.

Annonce:

OG apropos Forsvaret – må vi venligst bede om, at der ryddes op, før vi afleverer en blankocheck til et departement, hvis økonomi, ifølge Rigsrevisionen, sejler som en rusten, russisk coaster med kurs mod en pille i Storebæltsbroen?

DER er krig. Der er krise. Sandt nok, ja. Men spurgt på alle danskeres vegne – og med et gammelt Poul Nyrup-citat: Kunne vi ikke gøre det lidt bedre, Mette Frederiksen?

KUNNE man forestille sig, at regeringen yder noget mere? At I finder tre milliarder blandt de mange milliarder, der bortødsles i det offentlige? Og at I gør det, før I beder os andre om at bøde en helligdag for, hvad der mest af alt er forsømmelse og mangel på opofrelse fra jeres side? Må vi bede om en god løsning i morgen?