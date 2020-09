Hva' skal vi med EU?

Hvad skal vi efterhånden med EU? Tanken dukker ofte op. Og gør det nu igen med EU-kommissionens udspil til en ny asyl- og flygtningepolitik.

Medlemslandene skal vælge mellem at tage imod de migranter, som har et ’reelt behov for international beskyttelse’ eller et ’hjemsendelsessponsorat for migranter’, der er blevet afvist.

– Sådan hjælper man et andet land, der er under pres, da de har flere migranter, end de kan håndtere, siger EU’s kommissær for indre anliggender, finske Ylva Johansson.

Ingen faste kvoter, ingen tvinges reelt til noget. Udspillet lægger endnu en sten til det fundament af afmagt Den Europæiske Union i stigende grad bygger sin borg på.

De migranter, der er nået ind i Europa, har overskyllet og slukket tilliden i de europæiske befolkninger til, at deres politikere og EU kan løse krisen.

’Wir schaffen das’, sagde kansler Merkel i Tyskland først. Men alle kunne se, at det ønsker ingen af EU’s befolkninger. Så udbetalte EU en bliv væk-check på 22 mia. euro til Erdogan i Tyrkiet for at stoppe flygtningestrømmen ind i Grækenland, og man har øget bevogtningen i Middelhavet for at forhindre flygtninge i både på vej fra Libyen, Tunesien og Egypten.

Her i det europæiske hus er vi imidlertid gamle, agtværdige demokrater og humanister. Magt og anvendelsen af den er noget, vi har. Ikke noget, vi ønsker at tale om. Hvilket ligner rige menneskers selvbedrag om, at penge er irrelevant som definition af deres liv og derfor dårlig stil at tale om.

Det er endnu dårligere stil i EU at nævne, at vi ikke ønsker flygtninge overhovedet. Men nationalstaterne har håndhævet netop dette lige siden sidste migrantbølge i 2015. Fordi det er borgernes vilje. EU’s seneste asyl- og migrantpolitik er derfor nok engang en dysfunktionel unions nederlag til medlemsstaterne. En nedbrændt Moria-lejr på Lesbos eller ej. Hverken Ungarn eller Danmark vil tvinges til at modtage nogen.

Tilbage står nok engang spørgsmålet: Er EU andet end et marked, idealister har sammenflikket en union oven på med det noble ærinde at ville løse store fælles problemer, hvorefter vi konstaterede, at markedet fungerer, ja, men unionen kommer aldrig til det?

Man kan diskutere, om fremtidens største problem er klima eller migranter. Er man et europæisk land, er EU faktisk en tredje kandidat.