Hvad bliver det til, Mette

METTE FREDERIKSEN og Socialdemokratiets løfte om at spare tre milliarder kroner på brug af konsulenter i det offentlige ligner en fiasko.

LAD OS GENKALDE os Mette Frederiksens forargede stemme fra valgkampen: ’Sidste år brugte vi i Danmark omkring 11 milliarder. Hold nu fast: 11 milliarder på konsulentydelser i den offentlige sektor. 11 milliarder!’

Mette Frederiksen lovede derpå at spare tre milliarder kroner på konsulenter. Altinget har med en aktindsigt i ministeriernes forbrug af konsulenter nu godtgjort, at det går den forkerte vej.

I KLIMA-, ENERGI- og Forsyningsministeriet er der eksempelvis brugt en million konsulentkroner på ’udvikling og segmentbaseret udbredelse af klimatips til hverdagsmad’.

I FORSVARSMINISTERIET har man brugt en kvart million konsulentkroner på en opdatering af sin kommunikationspolitik. Den skal være mere ’tidssvarende’.

Er Mette Frederiksen ude af stand til at komme med den rette medicin, er der til gengæld intet galt med hendes diagnose af en nation i konsulenters vold.

I DET HELE TAGET synes ingen politikere at være i stand til at tøjle udgifter på området. I den forløbne uge vakte det lokal forargelse, at Kolding Kommune – en Venstre-kommune – agter at spendere 1600 kroner i timen på konsulenter, der skal finde besparelser på i alt en million kroner på henholdsvis psykiatri- og handikapområdet.

AT SOCIALDEMOKRATERNE har mere end svært ved at begrænse konsulentbrugen, er dog uafviseligt.

Socialdemokratiet har endda i sin partiorganisation samme mekanisme indbygget, som partiets leder er forurettet over at finde i den offentlige sektor.

I 2018 brugte socialdemokraterne internt i partiet 32 procent mere på konsulenter end i 2017.

Og S er førende blandt Folketingets partier, når det gælder anvendelse af konsulenter.

I DECEMBER kom det tillige frem, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil brugte 259.993,75 kroner på konsulenter samt jobopslag for at finde sig en ny pressechef.

Som så endte med at blive en bekendt af ministeren.

HVIS REGNINGEN for at ringe til en ven således er på over en kvart million kroner pr. gang, aner man, hvor ubesværet konsulentbudgettet øges.

Som skrevet før på denne plads er løftet om at spare på konsulenter en god test på, om Mette Frederiksen og hendes ministre magter deres egentlige opgave.

Som er at generobre velfærdssamfundet fra overforvaltning og give det tilbage til de borgere, det oprindelig blev bygget til.

Det ser foreløbig ikke sådan ud.

METTE FREDERIKSEN og kompagni ser snarere ud til at blive en del af problemet.

Der er tilsyneladende en afgrund mellem, hvad den socialdemokratiske leder med stor alvor og højtidelighed siger, og hvad hun magter.

Eller er det noget med, at der kommer en god løsning i morgen?

Er der folk i gang til 1600 kroner i timen til at finde den?