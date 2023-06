Hvad er din pris, Mette?

Mette Frederiksen vil gerne være generalsekretær i Nato. Og hvis hun får jobbet tilbudt, tager hun det. Det er jeg sikker på nu.

Det ekstraordinært lange møde med den amerikanske præsident i forgårs, hendes vævende svar bagefter, de pludselige kovendinger i Nato-politikken. Alt sammen skriger det samme budskab: Mette vil være Nato-boss.

Det kommer danskerne næppe til at få noget ud af. Når først man er generalsekretær i Nato, så står der USA på ryggen af en.

Det er muligvis en gevinst for Nato at få fingre i vores statsminister. Ingen af de magtfulde lande vil mistænke Mette Frederiksen fra lille Danmark for at hyppe danske interesser, når hun sidder for enden af det store mødebord i Natos hovedkvarter. Mette er en kompetent leder. Hun vil kunne skabe tillid hele vejen rundt om bordet.

Annonce:

Spørgsmålet vi danskere skal stille os selv er, om Mette Frederiksen vil sælge ud af vores arvesølv for at få opfyldt sine egne personlige ambitioner om at stige til tops i den internationale politiske verden? Vil hun give indrømmelser, som skader Danmark, for at få tjansen i Nato?

En ting er sikker: De magtfulde stats- og regeringschefer i Nato-landende vil i hvert fald forsøge at få hende til at betale en pris for at pege på hende. Den slags er ikke gratis. Og sporene skræmmer.

Husker du, da Anders Fogh Rasmussen blev 'forfremmet' til Nato-chef i 2009? Dengang lovede han angiveligt den tyrkiske despot Erdogan at lukke det frie kurdiske og kritiske medie Roj TV som betaling for at få jobbet i Nato. Det foregik selvfølgelig i det skjulte, og Fogh benægtede alt. Men bagefter blev det afsløret af både Wikileaks og Berlusconi, at det var præcis den studehandel, Fogh havde lavet med tyrkerne: Han lukkede et kritisk medie og opgav at kæmpe for ytringsfriheden. Og de gav ham Nato-jobbet.

Annonce:

Den store ytringsfrihedsforkæmper Fogh Rasmussen med de liberale værdier solgte ud af den frihedsrettighed, som Danmark kæmpede mest for i 00'erne: ytringsfriheden. Det var enormt pinligt. Men det var prisen for at få jobbet.

Hvad er Mettes pris? Ekstra Bladet lover at holde et skarpt øje med Mettes dispositioner de næste måneder. Giver hun indrømmelser om Arktis? Vil hun donere for meget militært udstyr til Ukraine? Og hvad får Erdogan denne gang?

Ekstra Bladet mener i øvrigt, at danske statsministre burde koncentrere sig mere om danskernes interesser og mindre om deres egne karriereplaner.