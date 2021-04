På Ekstra Bladet har vi et forslag til Danske Bank: Hvad med at sænke lønnen til administrerende direktører betydeligt? Så kan man måske ansætte en øverste chef, der stiller sig tilfreds med, at en lille håndfuld millioner kroner om året er et redeligt beløb for at sørge for at genvinde det gode renommé. Og måske endda en direktør som nærer samme ydmyghed i forhold til at drive bank.

Tag den seneste direktør som en modsætning. Hollandske Chris Vogelzang blev mandag smidt på porten. Han hørte til den kategori, der ofte fremhæves som international topchef – den slags er dyre, men nødvendige, har det i årevis heddet sig i finansverdenen.

Hans vigtigste opgave var at tage et endeligt opgør med den selvpåførte tilsmudsning af Danske Bank på grund af for cirka 1500 milliarder kroner hvidvask. ’Vi har et stort problem, og det skal vi løse. Tilliden. Fortiden,’ udtalte Chris Vogelzang ved sin ankomst. Han kaldte sig selv ’very clean’. Nu er han mistænkt for hvidvask i Holland – og fyret.

Vogelzang fik i 2019 – hvor han tiltrådte 1. juni – en samlet løn på 21,8 mio. kroner. Ni millioner af dem var ifølge Finanswatch ren løn. 11,7 millioner var variabel aflønning. Norske Thomas Borgen, der sad som administrerende direktør fra 2013 til 2018 fik angiveligt 15 millioner kroner om året. Hvorpå han efterlod banken i det kaos af en hvidvaskskandale, som banken har bakset med siden da.

’Mr. very clean’ har derpå vist sig som en del af problemet snarere end løsningen. Havde Danske Bank gjort sig den ulejlighed at google Vogelzang før hans ansættelse, var de stødt på hans rolle som kronprins i den hollandske bank ABN Amro, der bag sig havde ’en lang og pinefuld historie om hvidvask, overtrædelse af internationale sanktioner, lån til lyssky diamanthandlere og livlige aktiviteter i skattelylande,’ som Berlingske påpeger.

Det var sandsynligvis derfor, at Vogelzang blev vraget, da ABN Amro skulle have ny øverste chef, og han måtte virke som konsulent, indtil Danske Bank tænkte, at den mand, måtte man da straks ansætte.

Tænk over det. De seneste chefers løn og aftrædelsesaftaler har vel egentlig været ligefrem proportionale med de omfattende problemer, de har forvoldt? For ikke at tale om den skandalisering, de trods fyrstelig gage har forårsaget. Den amerikanske stat har netop anlagt en erstatningssag ved de danske domstole mod Danske Bank og tidligere direktør Thomas Borgen, oplyser Børsen.

Kan vi udelukke, at siden internationale direktører til meget høj gage medfører gigantiske skandaler, vil en lavtlønnet lokal fætter føre til det bedre? Danske Bank har nu udnævnt lokale Carsten Egeriis. Lad for bankens skyld håbe, at han ikke er aflønnet som sine forgængere og tror, at han skal leve op hertil.