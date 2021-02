Hvad nu hvis det fortsætter?

Vi er nødt til at åbne op. Smittetallene er blevet lave, men nu frygter vi nye mutationer fra England, Sydafrika og Brasilien – og mon ikke også at vi snart kan forvente en ny mutation fra Kina?

’Tiden er kommet til, at vi bliver nødt til at diskutere en mere nuanceret tilgang end den ekstremt forsigtige, og om der ikke er grænser for, hvad vi vil ofre for at redde menneskeliv, selvom det er en svær debat.’

Ordene er ikke mine, men kommer fra det, som Berlingske præsenterer som ’en af landets mest respekterede eksperter’: Lone Simonsen, professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter.

Det var fornuftigt at være forsigtig i foråret. Vi kendte ikke covid-19, og vi blev alle bange. En angst, regeringen desværre heller ikke på nogen måde forsøgte at nedtone, men tværtimod pustede yderligere til. Skræmmebillederne fra Italien blev igen og igen manet frem. Og det bliver de stadig. Men det holder ikke længere.

Vi har forstået, at corona smitter mere end influenza, men nu bliver vi formentligt nødt til at acceptere, at vi får det med corona, ligesom vi har haft det med influenza i årtier: Corona forsvinder ikke, den muterer, og den koster menneskeliv. Nøjagtig ligesom influenza.

Vi kan vaccinere de udsatte og håbe på det bedste, men ligesom nogle hvert år dør af influenza, vil nogle dø af covid-19.

Tanken om at redde alle er politisk propaganda. Virkeligheden er, at det er økonomisk og menneskeligt uoverstigeligt, hvis samfundet igen og igen skal lukkes ned. Allerede nu er der et kæmpe efterslæb på en række operationer, som på afgørende vis forringer tusindvis af menneskers liv: Knæ, hofter osv. Men også hjerter. Hjertelæger bruges til indsatsen mod corona og kan derfor ikke behandle patienter med hjertelidelser.

’Den særstatus, som corona har fået, er uholdbar’, siger en anden ekspert, Theis Lange fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han tror slet ikke, at vi har indset, hvor store de langsigtede konsekvenser af nedlukningen bliver med psykiske lidelser, ensomhed og livsstilssygdomme.

Måske skulle regeringen begynde at lytte til disse eksperter. For én ting er sikkert: Vi kan ikke fortsætte på denne måde.