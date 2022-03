HVAD NU MED GYDA OG LEIF?

Banko-Danmark er i krise.

Et stort flertal i Folketinget – hele 12 partier står bag – har vedtaget nye skatteregler, hvorefter en større del af overskuddet enten skal indbetales som afgift til staten. Eller sendes videre til godgørende formål. Der er frit valg.

UMIDDELBART kan alternativ nummer to jo være sympatisk nok, men uanset hvad er der en kedelig sideeffekt. Nemlig at der slet ikke bliver ret meget banko tilbage. Hvis overhovedet noget.

Den enslydende reaktion fra arrangørerne landet over lyder nemlig, at med de nye regler kan det bare ikke løbe rundt. Det ene arrangement efter det andet må aflyses.

MED ANDRE ORD: Legendariske størrelser som Gamle Ole, Nimmer Nutten, Lange Tasker eller Smør 40 vil glide langsomt ud af vores fælles kultur.

Nogle vil mene, at det er et tab, der er til at bære. Ser man så tilbagelænet på det, tilhører man nok segmentet, der aldrig har været i en bankohal og i øvrigt gerne koketterer med det fravalg.

Lad os få proportionerne på plads. Sammenlignet med så mange andre af verdens store problemer er dette jo indiskutabelt at betragte som et af de mindre.

Danmark går videre uden banko. Trods alt. Men det ændrer bare ikke på, at de nye regler for visse mennesker er tæt på at være katastrofale.

TAG FOR EKSEMPEL Gyda Bandrew. Hun er førtidspensionist på grund af angst, og hun kommer fast i Byens Bedste Banko i København. Til Ekstra Bladet sagde hun i går: ’Banko betyder alt for mig. Hvis de lukker her, har jeg ingen steder at tage hen.’ Eller tag Leif Jensen, der sidder i kørestol, og som frygter, hvad der nu skal ske: ’Bankohallen er vores liv. Jeg har ingen andre steder at tage hen. Hvis de lukker her, må jeg blive på plejehjemmet’.

Derfor er banko-gate værd at dvæle ved. For hæver man sig op i helikopteren, ser man herfra et klassisk sammenstød mellem folk og elite. Eliten er i denne sammenhæng vores politikere.

DE VIL GODT nok hade beskyldningen om ikke at være optaget af almindelige menneskers liv, men banko-sagen viser, at sådan er det ikke desto mindre. For godt nok forsømmer vores folkevalgte aldrig nogen lejlighed til at solidarisere sig med de svageste.

Problemet opstår bare altid, når proklamationerne skal gøres konkrete.

DET VÆRE sig i erkendelsen af, at der faktisk ER fattige mennesker i Danmark, for hvem det er et problem, at Folketinget på grund af noget rejsevirksomhed til en anden side af jordkloden ikke kan nosse sig sammen til at vedtage den varmecheck, danskerne for længst er blevet lovet.

Eller – som i dette tilfælde – når der skal vises en grundlæggende forståelse for, at banko ikke bare er en ligegyldig fritidssyssel for dumme mennesker ude i nogle grimme haller.

Det er faktisk meget mere end det. En hel kultur, faktisk. Et unikt fællesskab.

Ude på de sociale medier kan man ikke sparke sig frem for politikernes ’vi er folkelige ligesom jer’. Men det er og bliver en gusten spin-påstand med det formål at tage sig godt ud.

Spørg bare Gyda og Leif nede fra Byens Bedste Banko.