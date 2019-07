Hvad' så, Boris

STORBRITANNIEN kan se frem til et efterår, der om muligt bliver endnu mere tumultarisk end de seneste tre år efter brexitafstemningen.

I GÅR BLEV flanøren og løgneren Boris Johnson erklæret for vinder i opgøret om at blive ny leder af det konservative parti efter en afstemning blandt partiets 160.000 medlemmer.

I DAG rykker han ind i Downing Street 10 som premierminister, og som den største selvfølgelighed forlanger han, at skatteborgerne skal betale for møbleringen af boligen. Det er ellers almindeligt, at premierministeren selv bekoster indretningen, men der er intet almindeligt ved Boris Johnson.

HANS ENESTE politiske projekt er at få Storbritannien ud af EU. Hvordan det skal ske, ved han muligvis selv. Men i givet fald har han ikke delagtiggjort Underhuset og offentligheden i planen.

KAOSSET ser nogenlunde sådan ud: Underhuset har afvist den skilsmisseaftale, som Boris Johnsons forgænger Theresa May forhandlede på plads med EU. Dog har Underhuset samtidig flere gange insisteret på, at der skal indgås en skilsmisseaftale – en såkaldt blød brexit.

DET SYNES ikke realistisk. EU har utvetydigt sagt, at der ikke kan forhandles om en ny aftale.

MEN DET anfægter ikke fantasten Boris Johnson. Han vil tilmed have en aftale, hvor han dikterer vilkårene for skilsmissen. Ellers kan EU rende og hoppe.

ET MØDE i sidste uge mellem Boris Johnsons udsendte og EU’s brexitforhandler fik da heller ikke et positivt resultat. Boris Johnsons bydreng opførte sig ifølge The Times ’brutalt, bøllet, ophidset og konfrontativt’.

SÅ KURSEN er sat mod en hård brexit, altså en skilsmisse uden aftale. Hvordan den nye premierminister vil skaffe flertal i Underhuset til den udgang, som vil kaste landet og EU ud i en krise, har han besvaret med retorisk tågesnak.

BORIS JOHNSON har i parti-valgkampen betonet, at Storbritanniens brexit 31. oktober står fast: ’Dø, om så det gælder!’ Om han vil kaste sig ud fra Tower Bridge eller træde tilbage som premierminister, hvis datoen overskrides, vides ikke.

MEN DET gør han næppe. For Boris Johnsons dagsorden handler om Boris Johnson. Alle andre – og alt andet – kommer i anden række.