Hvem der bare var socialdemokrat

HVAD ved Mogens Lykketoft om elnet og gaskomfurer? Formentlig ingenting. Men det er ligegyldigt, for han er Socialdemokrat.

ELLER er der en anden forklaring på, at Mogens Lykketoft pludselig er udnævnt til formand for bestyrelsen i Energinet? En virksomhed under Klima-Energi og Forsyningsministeriet med en smuk og velskabt lille formandspost. Den giver 479.000 kr. i biindtægt – ja, mange almindelige borgere ville mene, det er en skøn hovedindtægt. Men Lykketoft er så heldig, at indtægten lægger sig flot på toppen af hans nuværende minister- og folketingspension, så han når over en million om året.

FELTET til formandsposten i Energinet kan naturligvis have været meget pauvert. En anden mulighed er, at den socialdemokratiske nestor på 76 år har så omfattende en specialviden, at han fuldstændig har overhalet samtlige andre egnede kandidater, i kraft af ...øh??

Til GENGÆLD ved vi, at Lykketoft er suveræn til at score store poster, som da han f.eks. blev formand for FN’s generalforsamling, og sendte bilag hjem på alt – selv forlængerledninger. Elpærerne fik han dog ikke refunderet. Som gammel finansminister snurrede lommeregneren, og det gør den stadig.

SASS LARSEN har også fået sig et godt ben. Knap et år efter sin pludselige afgang fra dansk politik, hvor den tidligere socialdemokratiske erhvervsminister blev mere og mere indesluttet, fik han i sommer sit skulderklap fra partiet: Bestyrelsen i statens olieselskab. Det giver kun 132.000 kr. Men lidt har også ret, og Sass er jo i forvejen daglig administrerende direktør i kapitalfondenes brancheforening, DVCA (læs: lobbyist for danske kapitalfonde).

PÅ det seneste har Sass kritiseret finansieringen af Arne-pensionen. Nu har han fået et hold-kæft bolsje, der smager af noget. Det siges i øvrigt, at den medarbejder på kapitalfondens lobbykontor, der først ser Sass på arbejde skal give en omgang.

PÅ DENNE vis kender vi ’socialkammeraterne’ igen – de overgår altid alle andre partier, når det gælder om at uddele ben til partifæller, de mener fortjener løn for lille indsats.

NU venter vi spændt på flere bengnavere fra fortiden.

Den eneste, der synes udelukket, er Helle Thorning – hun er i unåde i den nye S-top. Til gengæld har Facebook sørget godt for hende.