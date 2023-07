Hvem har skidt på Borgen?

LIGE SOM MULDVARPEN, der gerne ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved, vil vi på Ekstra Bladet gerne vide, hvilken hund, der har skidt på Christiansborgs gulve.

- Aldrig! Hugo har aldrig nogensinde besørget i Folketinget, forsikrer Messerschmidt.

- Det er jeg ikke bekendt med, at Sonja nogensinde har gjort, besværger Pia Kjærsgaard.

Det er heller ikke bomuldshunden Maggie, hævder Pape skråsikkert, mens Støjberg gerne vil have labradoren Ludvig fri for mistanke. Løkke bedyrer via sin spindoktor vovserne Frida og Bellaminks uskyld.

MEN FOLKETINGET bekræftede altså i denne uge til Ekstra Bladet, at der flere gange er blevet skidt på tæpperne på tinge. Sagen kan synes klein, men den rummer symbolske dybder, der vidner om lovgivernes privilegiesvagsyn.

Annonce:

Hvis du jævnligt frekventerer toppolitikernes sociale medier, vil du se en klar tendens til, at deres hunde hidsigt flages som falske symboler på folkelighed og normalitet.

Toppolitikeren er et medfølende, almindeligt menneske, for han skal også lufte sin vovse. Og han er god ved dyr, ergo er han nok også god ved mennesker, synes det tyndbenede underliggende tankespind at være vævet af. Vrøvl, en perlerække af despoter var også gode ved dyr, og slog mennesker ihjel uden at blinke.

DE STAKKELS Instagram-hunde misbruges som et popularitetsboost og slører som en kalkuleret distraktion for manglende egen politik.

De besørgende hunde på Borgen er ikke nyt fænomen. I et årti stæsede jeg selv rundt på Borgen som bladsmører. Min tiltagende lede ved det politiske cirkus omsatte jeg til digtsamlingen Natfolden. Baseret på mine oplevelser fremmanede jeg en fiktiv, fordrukken karakter, formanden, som sked højt og flot på reglerne.

Annonce:

/Formanden er fuld igen/ den ene af hans to springere skider/på tæppet foran hjørnekontoret/den kigger op på mig med skyldigt blik/

HUNDEPENSIONEN HAR siden grebet om sig i en grad, så Folketingets ledelse, Præsidiet, i foråret måtte nedlade sig til noget så obskurt som en kæledyrspolitik, der nu i 'begrænset' omfang tillader medbragte hunde på eget kontor.

Men hvorfor overhovedet tillade den dysfunktionelle dekadence?

En sosu-assistent ville da heller aldrig få lov til at tage sin gule Golden Retriver med på plejehjemmet. Politikerne bør få passet Fido et andet sted. Må vi minde om, at et parlament er ikke en kennel. Nej, ingen af de hundeelskende toppolitikere vil kendes ved lorten, tilbage er kun det dunstende symbol på magtfuldkommenhed.