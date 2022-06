Hvem skal egentlig kølhales

MINKKOMMISSIONEN siger ’grov vildledning’. Det er overskriften i ugens Weekendavisen, der har fået fingre i dele af rapporten om den socialdemokratiske regerings ulovlige straks-nedlæggelse af et helt erhverv.

Man skal hæfte sig særligt ved to ting. Den første er, at statsministeren ikke ser ud til at være stillet direkte op i skudlinjen. Den anden er, at selve Statsministeriet og dermed Mette Frederiksens højrehånd og nærmeste fortrolige muligvis er det.

HERMED PLACERER kommissionsrapporten sagen der, hvor vi medier allerede har skrevet den hen. Miljø- og Fødevareministeriet kølhales for ikke have sørget for lovhjemmel til at udrydde alle mink i Danmark. Statsministeriet for ikke at have spurgt til selvsamme lovhjemmel. ’Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020,’ som Weekendavisen bl.a. citerer fra rapporten.

REGERINGEN kan sandsynligvis fastholde, at forskellen på Inger Støjbergs instruks og Mette Frederiksens er, at førstnævnte handlede ’forsætligt’, som det hedder i juraen, når nogen gør noget, vel vidende at de ikke må. Hvorefter Støjberg kom for en rigsret og blev dømt. Men statsministeren vidste ikke, at der manglede lovhjemmel. Hvorfor hun og regeringen uforvarende brød loven, vil det hedde.

Mette Frederiksen og kompagni vil fremføre, at det ifølge den ministeransvarlighedslov, Støjberg modtog en klar dom for at overtræde, var det fødevareminister Mogens Jensens ansvar at sikre lovhjemmel. Og Mogens Jensen er for længst fratrådt på grund af minksagen. Et offer er allerede bragt.

DA UVILDIGE advokater af Folketinget blev sat til at vurdere, om Støjberg skulle for Rigsretten, var det de radikale og Enhedslisten, der tog initiativ hertil. Derfra lyder det i dag, at de vil læse hele rapporten fra Minkkommission på torsdag, før de tager stilling til noget.

DET SER IKKE umiddelbart sandsynligt ud, at der rejses rigsretssag mod Mette Frederiksen. Her vil en klassiker i dansk politik snarere gøre sig gældende: Det handler om at tælle til 90 mandater i Folketinget. Og er det realistisk, at regeringens støttepartier vil rejse en rigsretssag mod statsministeren i et valgår?

’GROV VILDLEDNING’ er selvsagt slemt. ’Særdeles kritisabelt’ om Fødevareministeriet og ’meget kritisabelt’ om Statsministeriet ligeså. Og en Barbara Bertelsen hængt til tørre, dryppende af magtfuldkommenhed ud over sine beføjelser, er også en konklusion.

I fald det sker, vil det være et vidnesbyrd om, at 4. november 2020 forgreb Danmarks regering sig på demokratiet. Endda uden for alvor at blive straffet for det.