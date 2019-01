Hverken-eller

DET ER efterhånden blevet en klassiker: Danmarks næste statsminister bliver valgt med noget nær klud for næsen.

Endnu en meningsmåling – oven på mange andre – viser, at vælgerne ikke ligefrem flokkes om den ene eller anden topkandidat, når de får følgende spørgsmål:

’Hvem af Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er efter din opfattelse den bedst egnede til at lede landet som Danmarks statsminister efter næste valg?’

DET HAR Kantar Gallup spurgt om for Berlingske. 25 procent har peget på Lars Løkke (V), og 28 procent foretrækker Mette Frederiksen (S), mens 35 procent finder de to ’lige gode/lige dårlige’, som det hedder.

Lars Løkke var også statsminister i begyndelsen af dette årti. Og Helle Thorning-Schmidt var hans modkandidat. De havde dengang hver især opbakning fra en tredjedel af vælgerne. Og så sent som under Thorning-regeringen opnåede Lars Løkke Rasmussen hele 44,1 procent i en tilsvarende måling.

DEN NYE måling viser intet om, hvorvidt danskerne finder andre kandidater mere egnede. Som bekendt har både Enhedslistens Pernille Skipper og Alternativets Uffe Elbæk samt Nye Borgerliges Pernille Vermund tillige meldt sig som mulige statsministre.

Pointen er blot, at danskernes skepsis over for statsministre leveret af Danmarks ’statsministerpartier’, Venstre og Socialdemokratiet, er vokset markant de seneste år. Landets to statsministerkandidater mister løbende legitimitet blandt vælgerne.

HELT BEKYMRENDE bliver det, når man får Venstres og Socialdemokraternes reaktion på målingen.

Politisk ordfører for Venstre Britt Bager erklærer sig nærmest lykkelig over tallene. Over for Berlingske fremhæver Bager, at hendes chef ikke er helt så langt efter Mette Frederiksen som sidste år. Hvilket udelukkende skyldes Frederiksens tilbagegang og ikke Løkkes fremgang. Politisk ordfører for Socialdemokratiet Nicolai Wammen fremhæver derimod, at hans chef fører. Selvom Frederiksen er gået otte procentpoint tilbage.

FOLKETINGSVALGET 2019 finder sted inden for det næste halve år. Det vil foregå i en benægtelse fra kandidaterne af, at de i aftagende grad kandiderer til fordel for Danmark og danskerne og i stigende grad for deres egen.