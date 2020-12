Hvis lov ikke er lov

Instruks-kommissionen, Støjberg-kommissionen eller – som hun selv insisterer – barnebruds-kommissionen har talt: Det var ’klart ulovligt’. Adskillelse uden undtagelse af asylpar, hvoraf den ene var under 18 år, var imod loven. Og Inger Støjbergs forklaringer holder ikke.

Det vigtigste at bemærke er imidlertid, at vi hermed står foran en vigtig test:

Den går ud på, om politikerne holder fast i det omkvæd, de alvorsfuldt fremfører, når det gælder politiske modstandere, men end ikke mimer, når det gælder deres allierede. Omkvædet lyder: ’Lov er lov, og lov skal holdes’.

Når Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund, begge med stærkt forurettet mine og med påkaldelse af loven har anråbt regeringen i minksagen, må loven vel også gøres gældende i Støjberg-sagen? Eller var der i virkeligheden blot tale om påfugledans?

Og hvis den nyoprettede gransknings-kommission påpeger, at statsminister Mette Frederiksen eller andre ministre var vidende om den ulovlige minkinstruks, gentager politiske Støjberg-anklagere som Pernille Skipper, Pia Olsen Dyhr og Sofie Carsten Nielsen så her omkvædet om ’Lov er lov, og lov skal holdes’?

Danmarks to, traditionelle statsministerpartier skal – hvis de berømte ord skal stå til troende – ligeledes afholde sig fra at indgå en uhellig alliance, så en rigsretssag undgås mod både Inger Støjberg i instruks-sagen og siden mod en socialdemokratisk minister i mink-sagen.

En minister kan sagtens lyve eller vildlede Folketinget, når hun har 90 mandater bag sig. V og S har 90 mandater. Det hele kan således ordnes i mindelighed. Det hele kan – undskyld udtrykket – lægges i graven.

Nogen vil måske her fremføre, at det tør statsministerpartierne næppe. I så fald bliver partierne straffet af vælgerne ved næste valg. Her må man blot ryste på hovedet og sige ’nej’. For også her er sagerne sammenlignelige. Der er ingen tvivl om, at et flertal blandt danskerne holder med Inger Støjberg, når gælder at bekæmpe barnebrudsfænomenet blandt indvandrere. Det samme er tilfældet, når gælder statsministerens bekæmpelse af corona ved at fremføre, at folkesundheden står over minkindustrien.

Der findes ikke ligefrem et folkekrav om, at Inger Støjberg må for en rigsret. Og heller ikke statsministeren. Mere tværtimod.

Man kan næsten allerede forudsige V og S ’spinne’ noget a la følgende i kor:

Danskerne efterlyser altid mod- og mandshjerte hos politikerne. De savner ligefremhed og klare meldinger modsat uld-i-mund, forbehold og alt det med småt. De ønsker politikere, der forholder sig til virkeligheden og ikke formalia.

Selvfølgelig skal ministre overholde loven. Men kun medier efterlyser rigsretssager, kan de sige.