Hvis Trump taber

Danske medier er næsten allerede gået i gang med at erklære Donald Trumps endeligt ved det amerikanske præsidentvalg denne tirsdag. Tilsyneladende fordi man ikke kan vente. Og på trods af, hvad der skete sidst, da hjemlige såkaldte ’USA-eksperter’ på forhånd erklærede Hillary Clinton for vinder.

Der er meget at sige hertil. Også om beskaffenheden af danske mediers USA-dækning. Eller om, at Trump faktisk gjorde det godt økonomisk – indtil corona dukkede op. Og endnu bedre på udenrigsfronten ved modsat sine forgængere ikke hele tiden at gå i krig. Vi undlader så nådigt at gå ind i klima, sundhedsvæsen med mere.

Men lad os prøve at forudsætte, at Donald Trump er færdig som Twitter-præsident. Ja, så bliver det formentlig mindre skørt. Men er alternativet realpolitisk virkelig meget bedre? Den ene narcissist afløser den anden. Nu blot ældre og med porcelænsmund i stedet for orange hår.

Joe Bidens skikkelse udtrykker mest af alt en tilbagevenden til det uafklarede, uforløste og skrøbelige USA. Og tillige en tilbagevenden til, at det elitære Washington – ude af sync med store dele af USA, som valget af Trump var en protest imod – vender tilbage. Formentlig akkompagneret af et lettelsens suk, som om intet er hændt, og alt igen er godt. Og hermed vil ingen desværre have lært noget som helst.

Den lektie, der stadig burde sidde i alle Trump-forfærdede folk – og ikke mindst i Demokraterne er, at de ikke blev underkendt af ’det postfaktuelle samfund’ eller af ’faktaresistente tosser’, som de har yndet at udlægge historien. De blev underkendt af et USA, som fortsat eksisterer, hvis Trump ophører som præsident. Af omkring 60 millioner amerikanere med en særdeles stor modvilje mod ’the establishment’ – mod eliten.

Ja, ’de dumme’ har også lov til at stemme. Det er demokrati. Og i øvrigt er de ikke dumme – de mener blot noget andet, end man mener på CNN og New York Times. Hvis ikke denne lærdom er trængt ind og er til stede i en eventuel post-Trump-verden, vil alt formentlig gentage sig med fornyet – ja, måske endog tiltagende – styrke.

Og det burde være overflødigt, men er tilsyneladende nødvendigt: Donald Trump har altså ikke tabt endnu. Det er selvsagt legitimt at have et politisk ønske om det. Men det afgøres først i aften eller nat. Eller – Gud forbyde det – i Højesteret. Det bedste vil være en klar og tidlig afgørelse.

Om USA og verden så bliver bedre, i fald Trump fældes, får vi se.