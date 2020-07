Hvor er logikken

FORLEDEN AFTEN sad min kone og jeg og så ’Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed’ på TV2. Det sker ikke så tit, at vi ser flow-tv. Det var måske derfor, vi blev så chokerede: De krammede! Vildt fremmede mennesker krammede hinanden.

UDSENDELSEN var selvfølgelig optaget, før Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Men det var som at se noget fra en anden tidsalder.

VI HAR ændret adfærd. Og lad os endelig blive ved med at spritte hænder og holde en vis afstand til folk, vi ikke kender. Jeg savner på ingen måde at være tvunget til håndtryk og krammere til gud og hvermand.

MEN JEG SAVNER en logik i det, der foregår lige nu. 15.000 må godt gå helt tæt til en demonstration, men AaB’s fodboldfans må ikke sidde ved siden af hinanden til pokalfinalen ude i den friske vestjyske luft. De måtte til gengæld godt sidde ved siden af hinanden inde i en bus på vej til kampen, og da de blev anholdt, satte politiet dem tæt sammen i futtog.

I UGENS LØB blev der så åbnet op for, at endnu flere landes statsborgere kan komme hertil. Men vi frarådes at tage på ferie i de selvsamme lande.

LISTEN OVER modsætninger er uendelig. Gad vide, om regeringen selv kan finde rundt i sine regler.

DER VAR TYDELIGVIS opbakning til nedlukningen. Vi var bange og usikre, men nu smuldrer opbakningen, fordi genåbningen er blevet et stort uigennemskueligt kaos af absurd detailregulering, hvor reglerne skifter fra dag til dag.

SOM EN AF MINE kolleger sagde: ’Jeg har mistet overblikket over, om jeg gør noget ulovligt.’ Det fik en anden kollega til at replicere: ’Derfor begynder vi alle at lave vore egne regler.’

PROBLEMET ER, at regeringen ikke stoler på os. De mener ikke, vi kan tænke selv, og derfor skal alt detailreguleres ned til mindste komma.

VI HAR NU masser af testkapacitet, og ligegyldigt hvor mange vi er stimlet sammen, er smittetrykket ikke steget.

FAKTISK ER der ikke brug for mere end én simpel regel: Opfør dig fornuftigt.

VI DANSKERE har leveret. Det er regeringens tur. Nu må de begynde at stole på os.