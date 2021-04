Dansk politik er gået fra ’vi’ til ’mig’. Hvilket vi her på Ekstra Bladet ofte har skrevet om.

Nu er det også gået op for Berlingske. Avisen opgør mængden af partiskift i Folketinget til 12 styk i denne valgperiode – inklusive løsgængere. Hvilket vistnok er danmarksrekord.

Den forhenværende Søren Pind udtaler: ’Folk har forladt folkestyret. Vi har et folkeløst folkestyre. Det er, hvad det er. Dansk politik er et ilttomt rum, hvor hjerneceller dør.’

Det er en ædruelig analyse. Dagens orden i dansk politik er ikke ligefrem overrendt af partihoppere, der evner at forklare og begrunde afgørende politiske skel. Det virker snarere som skift til konkurrerende koncerner, der ikke truer med at ødelægge afhopperens karriereplan, men derimod kan fremme den. Eller som smæk med dørene, fordi man føler, at de personlige ambitioner bliver krænket.

Så hopper eksempelvis Ida Auken fra de radikale til Socialdemokratiet, fordi hun er ’idealistisk pragmatiker’, som hun siger. Og som vi her på avisen gerne oversætter med hjælp fra ’Admiralens vise’ i ’Pinafore’. Auken er ’politisk set liberal, socialistisk, højresindet radikal’.

Blandt borgerlige kan vi nævne Lars Løkke, Marcus Knuth, Britt Bager, Jens Rohde, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Inger Støjberg. De bitre borgerlige, om man vil. På venstrefløjen har vi set unge SF’ere flygte til Socialdemokratiet for at pleje den personlige karriere og blive ministre.

Vi har tilmed set Alternativet stille med yderligere to alternativer. Man nægter at acceptere sit partis demokratiske beslutning om, at ens politiske kapital er opbrugt. Man føler sig for unik til at være i sit parti.

Ironien heri er, at politikere i dag ligner hinanden i et omfang, der ikke tidligere er set. Det samme gør deres politik. Få af dem har haft et reelt virke på det almindelige arbejdsmarked. Det, andre vil kalde ’et rigtigt job’. 70 procent af dem er akademikere.

I mange tilfælde vil man være i tvivl om, hvor de skal gøre karriere, hvis de ikke er medlemmer af Folketinget. Og det afføder, hvad vi her på Ekstra Bladet altid har kaldt ’levebrødspolitikere’. Disse spørger nu mere end nogensinde før, hvad partiet kan gøre for dem, snarere end hvad de selv kan gøre for partiet.

Vi vil gerne fremhæve, at Lars Løkke Rasmussen, landets tidligere statsminister, er gået forrest. Og derpå spørge, om dansk politiks habitus – eller mangel på samme – virkelig skal være i vater med Lars Løkkes?