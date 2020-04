Hvorfor er genåbningen af Danmark hemmelig?

METTE Frederiksen siger, at hun har en plan for genåbningen af Danmark. Vi er i fase 1, bedyrer hun, og i morgen, når hun har forhandlet med Folketingets partier, kan vi påbegynde fase 2.

METTE Frederiksen kunne lige så godt have sagt, at vi var i fase 22 eller 33.

VI kender ikke beregningerne bag, vi ved ikke, hvad der skal til for at skifte til et nyt trin, og vi ved ikke, hvor mange trin der er, før vi har den nye normal.

MEN det er desværre blevet en dansk tradition, at magten udøves i det skjulte, og specielt når socialdemokraterne styrer landet. Det var Thornings regering, der for syv år siden indførte den såkaldte mørklægningslov, som på en række punkter forringede offentlighedens mulighed for at kigge magthaverne over skuldrene. Under corona er der så sat hængelås og dobbelte skodder for.

OG vi kan åbenbart ikke engang stole på de sundhedsfaglige personer, som Mette Frederiksen ellers baserer hele sin argumentation om nedlukningen på.

SENEST Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut.

Mølbak var ellers yderst præcis i, hvad vi skulle vænne os til ikke mere er muligt det næste år.

MEN ' det giver kun mening at se to måneder frem', sagde Mette Frederiksen i Folketingets spørgetid tirsdag.

DET er muligt, men fortæl os så i det mindste, hvad der skal ske de næste to måneder. For de store skolebørn er det afgørende viden, om de når tilbage i skole igen før sommerferien. Kan caféer og restauranter åbne inden for to måneder? Og hvad med biografer, teatre, små erhvervsdrivende og alle de små børn, der alligevel ikke kan blive passet, fordi der ikke var plads nok? TING kan naturligvis ændre sig. Men giv os nogle pejlemærker. Hvorfor skal det være hemmeligt? I NORGE har de gjort det stik modsatte. Her nedsatte man lynhurtigt en ekspertkommission.

De har regnet på konsekvenserne ved forskellige scenarier både sundhedsfagligt og økonomisk.

Og alt er lagt åbent frem, f. eks. også det største danske tabu af alle: Hvad koster det at redde livet for et menneske, der er smittet med corona.

I STARTEN var vi alle så meget i panik, at bare Mette sagde hop, så hoppede vi. Men sådan er det ikke mere. Vi må vide, hvorfor vi skal hoppe, og også have at vide, hvorfor vi bliver bedt om at hoppe til venstre og ikke til højre. Magt, der udøves i mørke, giver mistro.

