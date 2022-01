Hvorfor kæmpe for en diktator

DANMARK ER på vej ind i en yderst beskidt krig. Vi skal kæmpe for en blodig diktator – side om side med russiske lejesoldater. Her i januar sætter 105 danske jægersoldater og stabsofficerer sig op i en militærmaskine og bumler mod Bamako i Mali. I det usikre vestafrikanske land skal de i 12 måneder officielt ’rådgive, støtte og ledsage’ de lokale styrker.

HVORFOR NU DET? Kan det virkelig passe?

Jo, politikerne besluttede i april med et bredt flertal at sende Danmark direkte ud i endnu en yderst tvivlsom militæraktion. Formålet er sammen med den svage maliske hær at jage og bekæmpe Al-Qaida, Islamisk Stat og lokale islamistiske militser, som er ved at løbe hele Sahara – eller Sahel-bæltet – over ende.

DEN KRIG risikerer ultimativt at sende en gigantisk flygtningestrøm nordpå – mod Europa – hvis islamisterne vælter Sahel-landene og indfører kalifater i sandet. Kampen mod islamisme i Sahara er derfor både rigtig og vigtig. Så langt, så godt.

Men det beskidte problem opstår, fordi manden, vi kæmper side om side med, er en brutal diktator, som vi også støtter økonomisk. Den tidligere benhårde elitesoldat oberst Assimi Goïta tog magten ved et kup i Mali i sommer. Hans regeringshær – som vi skal træne – dræbte i 2020 flere civile end jihadister ifølge en rapport fra mediet The New Humanitarian. Tyg lige på den. De dræbte flere af deres egne civile borgere, end jihadister har gjort. Vi taler om en militærstyrke ude af kontrol.

DIKTATOREN FÅR hjælp fra et europæisk kludetæppe med Frankrig i front. Men det er ikke nok. Derfor har han hyret 1000 russiske lejesoldater fra Putins skyggehær ’Wagner-gruppen’, der har efterladt sig et blodigt spor over store dele af det afrikanske kontinent.

ER VI SÅ på hold med Putins beskidte drenge? Støtter vi nu officielt diktatorer, så længe kampen er vigtig? Svarene blafrer i Sahara. Hvordan skal vi nogensinde kunne prædike demokrati i verden, når vi selv støtter en diktator?

DEN FRANSKE præsident, Macron, bekendtgjorde i juni, at Frankrig begynder at trække sine 5000 tropper hjem. Danmark rejser den modsatte vej. En militær løsning har i ti år slået fejl i Mali, og de danske soldater risikerer igen livet i en tilsyneladende endeløs krig.

MÅSKE ER DET tid til at trække en streg i ørkensandet.