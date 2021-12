Hvorfor må Dyrby blive?

’Jeg har været en krænker,’ sagde Københavns overborgmester Frank Jensen: ’Jeg har været en del af problemet. Jeg vil gerne gå til at være en del af løsningen,’ lød det.

Frank fik ikke lov. Rimeligvis. Men Michael Dyrby har fået lov. Og denne dobbelte standard er det foruroligende perspektiv i Dyrby-sagen. Der gælder tilsyneladende andre regler for mediechefer end for verdens Frank Jensen’er.

Kan vi medier leve med dette? Kan B.T.? Kan B.T.’s journalister? Kan det Det Berlingske Hus? Hverken B.T. eller andre aviser fra Berlingske skrev i sin tid, at Frank faktisk godt kunne være en del af løsningen. Men i det Berlingske Hus mener man nu, at Dyrbys fortryllede forvandling i MeToo-skoven fra brutalis til angrende er så troværdig, at han er fremtidens mand.

’Når jeg tænker på, hvor skamfuldt det nu er at kigge tilbage på den arbejdsplads og den beskrivelse, så mange mennesker har leveret fra den tid, hvor jeg har været chef, så må jeg jo bare nå frem til den erkendelse, at jeg var en del af problemet,’ som Dyrby siger i et interview med Berlingske oven på dokumentaren om sexisme på TV 2.

Det er sjældent at se en mand så udtalt fremkalde ens mistanke om slet ikke at være ked af, hvad han har gjort, men nok snarere ked af at det er blevet opdaget. Hvordan skal man ellers forklare, at Michael Dyrby først nåede sin ’erkendelse’ for en uge siden?

’Jeg er af den overbevisning, at jeg ikke har krænket nogen direkte,’ skrev Dyrby i B.T. i marts. Det var lige efter, han nedsmeltede for åben skærm i ’Presselogen’ på grund af tre spørgsmål: ’Var du selv en del af problemet? Er der noget, du fortryder? Har du udnyttet din magt overfor kvinder?’

Men i dag siger Dyrby pludselig 'ja' til det hele. Han erklærer sig ’en del af problemet’. Modsat ligemanden Frank Jensen er han imidlertid også en del af løsningen, skal vi forstå. For der er ’en ny Dyrby’, som han forklarede i P1-programmet ’Genstart’. Dyrby blev åbenbart genfødt for mellem en uge og fire år siden eller deromkring.

Men hvordan kan Michael Dyrby på troværdig vis være leder af en ny kultur, når han har stået både øverst og forrest i en sexistisk og krænkende kultur, og dette først gik op for ham, da han blev presset fra alle sider?

For godt et år siden stillede Michael Dyrby sig frem på sexisme-scenen i en leder B.T. i anledning af den radikale partiformand Morten Østergaards fald. Dyrby udnævnte Østergaard til ’fornægter’ og skrev: ’Hykleriet blev for meget, håndteringen for elendig, og Morten Østergaard måtte forlade formandsposten.’

I dag siger Michael Dyrby: ’Jeg var fornægter’. Hvorfor er det, at Michael Dyrby gerne må blive?