Hvornår kan alle vaccineres?

MANGE DANSKERE tror, at nu kommer vaccinen, og om et par måneder er alt igen normalt.

Sådan bliver det ikke. Hvordan det så bliver, har vi imidlertid ikke fået at vide. Det gode spørgsmål til regeringen er dermed: Er der en plan?

FREDAG LOVEDE Socialdemokratiets sundhedsordfører, at 250.000 danskere vil være vaccineret to måneder inde i det nye år.

Det bliver selvsagt ældre på plejehjem, sundhedspersonale og kronisk syge. Den efterstræbte flokimmunitet på 70 procent af befolkningen vil således i heldigste fald ske i slutningen af næste år, siger sundhedseksperter.

EN AF hovedårsagerne er åbenbart, at EU – som Danmark har erhvervet vacciner i fællesskab med – har købt for få af de vacciner, der er klar nu. Man blev, ifølge det tyske magasin Der Spiegel, tilbudt 500 mio. stk. af Pfizer/BioNTech, men købte blot 200 mio. med option på 100 mio. mere. Til gengæld er der købt vacciner hos fem andre medicinalfirmaer. De leveres dog først i løbet af det kommende år, men er til gengæld billigere end Pfizers.

RYGTET SIGER, at franskmændene ikke ville have, at tyske BioNtech fik forkørselsret og ønskede fransk medicinalindustri tilgodeset. Hvormed EU’s impotens i en situation, hvor Unionen netop skulle vise sit værd, står blottet og afklædt. Og tilmed oven på godt et halvt års pandemi, hvor nationalstaterne selv har måttet klare ærterne.

HVAD DER ER foregået, må regeringen også gerne komme med en forklaring på.

Er det sandt, at EU har købt så få vacciner, at epidemien forlænges unødigt? Og hvorfor har det taget EU’s lægemiddelagentur så lang tid at godkende vaccinerne? Der kan naturligvis være gode grunde, men vi borgerne har en ret til at kende dem.

TIRSDAG ’SPRÆNGTE’ antallet af indlagte coronapatienter i hovedstaden ’skalaen’. Alt imens kontakttallet i Danmark dog faldt. Men hvad enten corona er i fortsat fremmarch eller på retur, kan vi danskere åbenbart godt indrette os på, at der går lang tid, før smitten slipper nationen.

Det ville være på sin plads med et kvalificeret bud.

Kan regeringen fremlægge en troværdig og åben slagplan for, hvordan vaccinen mod corona skal rulles ud i Danmark, og hvornår folk i almindelighed kan forvente at få den? Det er ved at være på tide.