ET NYT ORD er dukket op i dansk politik. Nemlig ordet ’hyggekorruption’.

Ifølge Politiken er det opfundet af en række eksperter, der kritiserer, at Roskilde Festival-ledelsen hvert år tilbyder 75-100 politikere gratis adgang.

MEN DET ER noget pjat, mener Roskildes socialdemokratiske borgmester, Tomas Breddam, som hævder, at han fortsat takker ja, fordi der er tale om et fagligt formål.

- Det er utroligt vigtigt for byens liv, at vi har nogle politikere, der fuldt og helt forstår, hvad det er, den her begivenhed handler om. Det er en god prioritering at tage del i festivalens liv. Få indsnuset alt, hvad der er: Både dufte, lyde og andre sanseindtryk, udtaler borgmesteren uden at rødme.

DE LOKALE POLITIKERE får tilbudt et armbind med adgang til et lukket backstageområde til en værdi af 5300 kr. Og her sanses der på livet løs under indflydelse af kolde fadbamser, viser erfaringer fra tidligere år. Det er hårdt at være folkevalgt.

OGSÅ FOLKETINGET er denne sommer blevet tvunget til at vurdere, om det er ret og rimeligt, at medlemmerne har gratis adgang (med et guldkort, selvfølgelig) til f.eks. Tivoli.

Det skyldes, at Københavns borgerrepræsentation har besluttet, at lokalpolitikerne ikke må modtage tivolikortet.

MEN SÅ LET giver man sig ikke på Christiansborg. Formand Søren Gade (V) er på banen med et budskab om, at der er forskel på landspolitikere og lokalpolitikere. De beslutninger, der træffes i Folketinget, har ikke – modsat ude i kommunerne – direkte indflydelse på f.eks. Tivoli.

SÅ VIL NOGLE måske spørge: Hvorfor skal landspolitikerne ikke som alle andre betale for at komme ind i Carstensens gamle have?

Det er utroligt svært at forestille sig, hvordan fri adgang til Tivoli (eller Zoo) kan være et vigtigt arbejdsredskab, men vi undervurderer nok udbyttet af frokosterne i Grøften.

Vel er beløbene små, men principperne til at tage og føle på.

JEG MÅ GRIBE i egen barm og tilstå, at journalisterne i en årrække også automatisk var begunstiget med gratis Tivoli-kort, men det er heldigvis fortid. Sådan cirka.

HERFRA SKAL LYDE en kraftig appel til institutioner og virksomheder: Lok ikke politikere med gratis goder. De har i den grad vænnet sig så meget til den slags, at de betragter dem som en naturlig del af deres hverdag.