I skrivende stund er Sofie Carsten Nielsen stadig politisk leder for de radikale, men det kan hurtigt ændre sig. Det var hun selv inde på ved åbningsdebatten i Folketinget i går: ’Det var ikke mig, der skulle have holdt denne her tale.’

Og det har hun ret i. Men burde hun overhovedet have stået på den talerstol?

Efterhånden som sexchikane-sagerne i partiet bliver afdækket, kommer Sofie Carsten Nielsen tydeligt til at fremstå som en hykler. Er det virkelig sådan en person, de normalt så hellige radikale vil have som deres leder på Christiansborg?

I over en måned har Sofie Carsten Nielsen været vidende om, at det var Morten Østergaard, der for ti år siden krænkede sin partikollega Lotte Rod. Den viden holdt Sofie Carsten Nielsen for sig selv. Også da den radikale gruppe mødtes til rabaldermødet onsdag i Den Sorte Diamant.

Først efter halvanden time kom det frem, at krænkeren faktisk var Morten Østergaard. Sand-heden blev smidt på bordet af Lotte Rod. Indtil det punkt havde Sofie Carsten Nielsen holdt fast i, at Morten Østergaard ikke var inhabil.

Den nye radikale leder var en del af gruppeledelsen. Hun havde længe en viden om hånden på Lotte Rods lår, men i stedet for at handle valgte hun at holde hånden over Morten Østergaard.

Sofie Carsten Nielsen har ellers ikke holdt sig tilbage i krænkelses-debatten. Hun vil også have ryddet op i den rådne kultur på Borgen, og for nylig fortalte hun i Politiken, at hun sidste år havde oplevet sexisme fra en folketingskollega.

Hun brænder så meget for sagen, og derfor mener hun ikke, at hendes konkurrent, Martin Lidegaard, er egnet som radikal leder. Sofie Carsten Nielsen er nemlig vidende om, at en kvinde har følt, at Lidegaard på et dansegulv for nogle år siden kom lidt for tæt på.

Selv kan Lidegaard ikke huske episoden, og han ved ikke, hvem kvinden er. Men han er ikke i tvivl om, at episoden var med til at give Sofie Carsten Nielsen den klare sejr med stemmerne 12-4.

De radikale kan vælge, hvem de vil som politisk leder. Men som så ofte før er de endt som de skinhellige. Sofie Carsten Nielsen dækkede aktivt over Morten Østergaard, og med dansegulv-episoden fik hun slået bremserne i for Lidegaards muligheder.

Partiet er endt i en fløjkrig, og imens regerer Mette Frederiksen roligt videre. Det kan vare længe, inden de radikale igen bliver taget alvorligt. Også i krænkelses-debatten.