Dansk Folkepartis rådmand i Aarhus spiller maskespil. Byens borgmester gemmer sig. Og Danmarks statsminister har åbenbart ikke forstået, hvad det drejer sig om.

Vi taler om Ekstra Bladets serie om omsorgssvigt på danske plejehjem. Fredag bragte vi her i avisen historien om den demenssyge 91-årige Henny, hvis nærmeste – lige som de pårørende til 90-årige Else har gjort – satte skjult kamera op. Det skete på plejehjemmet på Sandkåsvej i Aarhus i 2017.

Rådmand Jette Skive (DF) har ellers forsikret sin forbløffelse over svigt på sine plejehjem. Men rådmanden hykler og udøver åbenbart god mine til slet spil.

– Vi har for flere år siden advaret rådmand Jette Skive om plejesvigt. Vi har dokumenteret det over for kommunen med skjulte videooptagelser fra min gudmors plejehjemsbolig, forklarede den 91-årige Hennys guddatter, Jette Rasmussen, her i avisen fredag.

Optagelserne af Henny viste, at den 91-årige, demente kvinde blev behandlet hånligt og ydmygende.

Mandag reagerede statsminister Mette Frederiksen på Else-sagen. Hun skrev på Facebook: ’Hvor udspringer problemerne? Tror, det er fra flere steder, og at det skyldes noget forskelligt. Helt banalt mangler der ressourcer. Hænder og hoveder.’

Heri tager statsministeren dog fejl. Onsdag kunne man i Berlingske læse et indlæg fra May Bjerre Eiby, der efter flere år i den offentlige pleje, nu driver det private plejecenter Dagmarsminde i

Nordsjælland:

’Kommuner og fagbevægelse (og åbenbart også statsministeren, red.) vil muligvis hævde, at for få varme hænder skaber menneskelig kulde, men før personalemangel bliver et argument for kynismen, så kan jeg fortælle én ting. Og det er, at det tager længere tid at hejse en beboer op i en lift og skifte ble i en seng end at lade hende komme op at sidde naturligt på et toilet,’ skrev Eiby.

Sagerne, Ekstra Bladet bringer frem i disse dage er, ’et spørgsmål om dårlig ledelse, der reproducerer sig selv igen og igen i det kommunale system,’ fremhæver plejelederen.

Fredag forsikrede rådmand Jette Skive så, at hun ville gøre noget. Hun har sat sin direktør til at udarbejde ’en plan’. Vi kan næsten ikke vente, som man siger.

Må vi foreslå, at statsministeren læser lektier, at borgmesteren i Aarhus mander sig op og tager ansvar, og at DF’s rådmand på området tager et virkeligt forbedrende initiativ på sit område? Hun kan meddele sin afgang.