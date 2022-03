IGEN-IGEN-IGEN viser Enhedslisten, at det kniber med at leve op til det moralske kodeks, som partiet måler alle andre ud fra. Denne gang handler hykleriet om partistøtter som embedsmænd.

ENHEDSLISTEN ER IMOD! Det er, ifølge Rosa Lund, selve grundstenen i det danske demokrati, at vi har et ’fuldstændig neutralt embedsværk’. Hun har over for DR kaldt det ’mistænkeligt’, at Socialdemokratiet har hyret flere tidligere sosser til at varetage ministeriers neutrale funktioner.

Nu gør de det så selv.

EKSTRA BLADET kunne i går afsløre, at partiets to borgmestre i København inden for kort tid har besat tre ud af tre nøglefunktioner i forvaltningerne med egne folk. For eksempel er Simon Nyborg, tidligere partisoldat og Pernille Skippers personlige ven, blevet pressechef for teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Hendes nye personlige assistent har været rådgiver i Enhedslisten.

Rosa Lund kan ikke se problemet.

– JEG HAR IKKE nogen grund til at tro, at det ikke er foregået lige efter bogen, lyder det. Spøjst, når hun åbenbart har al mulig grund til at tro det modsatte, når det gælder et andet parti.

LISTE Ø’S EVNE til at prædike en ting og selv gøre det modsatte er ikke ny.

Partiet har i flere år tordnet mod afdragsfrie lån og variable renter, mens flere af deres MF’ere bruger dem privat.

DAVÆRENDE POLITISK ordfører Pernille Skipper tjente mere end en million kroner på forældrekøbsmodellen, som skatteordføreren har kaldt en ’ulighedsmaskine’ forundt de rige.

Samme Skipper gik i flæsket på forsvarsminister Carl Holst (V), da han i 2015 samtidig med sin ministerløn fik eftervederlag fra tiden som regionrådsformand. Det var ’grådigt og et udtryk for pamperi’, måtte vi forstå.

Hvad var det så, da borgmester Morten Kabell, Enhedslisten, to år senere tog sit eftervederlag – minus partiskat – med over i sit nye direktørjob?

SIDEN HAR PARTIET besluttet, at dobbeltløn skal gå til partikassen. Nu er det altså hele Enhedslisten, der nyder godt af pamperiet. For eksempel den halve million (før skat), som Ninna Hedeager Olsen fik, da hun for nylig gik af som borgmester i København. Og som hun tidligere har lovet at frasige sig.

EKSEMPLERNE PÅ HYKLERI hober sig op. Overordnet kan vi kun konkludere, at i Enhedslisten går man nok ind for moral og redelighed. Men reglerne er til for andre.

Sådan er socialismen åbenbart.