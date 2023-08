Hykleriet længe leve

LIGESOM man tror, det ikke kan blive mere vanvittigt, sker det alligevel. Fodboldverdenen er blevet grotesk, og Saudi-Arabien gør sig store anstrengelser for at sætte sig på det hele.

Senest har den statsejede klub, Al-Hilal, købt den 31-årige brasilianske stjerne Neymar fra PSG i Paris og udstyret ham med en toårig kontrakt. Nu er den saudiske liga ikke noget at råbe hurra for, så hvorfor vælger en spiller som Neymar, der er i sin bedste fodboldalder, at gå på sportslig aftægt i ørkensandet?

TJAA, det hedder sig, at han får 1,2 milliarder kroner om året for besværet. Det er mange penge at betale for en spiller, der har glasben, og som sidder ude med skader det halve af tiden.

Men for Saudi-Arabien er det endnu et kup. Blot et af mange i denne sommer, hvor den saudiske investeringsfond PIF, som ejer de fire største klubber i den lokale liga, har støvsuget stjernespillere i de store europæiske klubber.

FODBOLDEN har været syg i mange år. Der er ingen, der regulerer sporten. Og da slet ikke FIFA. Lønningerne er eksploderet, og selv helt unge spillere bliver handlet for halve og hele milliarder. Det gælder blandt andre vores eget talent Rasmus Højlund, som er røget fra Atalanta til Manchester United for en halv milliard kroner.

Man kan måske forklare de store handler internt mellem klubber i de store europæiske ligaer. Her er pengene i en form for lukket kredsløb, hvor klubber køber og sælger til hinanden.

MEN NÅR det kommer til Saudi-Arabien, er der ikke noget kredsløb. Der er ikke en eneste europæisk klub, som køber spillere fra de saudiske klubber for milliarder. Her går trafikken kun én vej. Saudierne køber dyrt og betaler spillerne voldsomt store lønninger.

Det er det rene galimatias, men for Saudi-Arabiens reelle hersker, kronprins Mohammed Bin Salman, spiller det ingen rolle. Der er penge nok, og sommerens mange indkøb fra øverste hylde har vist, at spillerne gerne lader sig bruge i Saudi-Arabiens politiske spil.

ALT KOMMER med en pris. Når Saudi-Arabien tegner kontrakter med udenlandske atleter, er en del af aftalen, at man ikke må udtale sig kritisk om forholdene i Saudi-Arabien. Det er blevet afsløret i forbindelse med saudiernes overtagelse af international golf, og det blev også nævnt i forbindelse med den ambassadøraftale til en værdi af 160 millioner kroner, som Lionel Messi indgik med Saudi-Arabiens næststørste by, Jeddah.

Ikke noget med at minde om halshugningen og parteringen af systemkritikeren Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018. Nå ja, der er også det med kvindeundertrykkelsen, brud på menneskerettighederne, bombningen af børn i Yemen, de elendige forhold for migrantarbejderne, og man kunne blive ved.

HVIS MAN leder længe nok, findes der eksempler på, at fodbolden sætter foden ned i forhold til Saudi-Arabien. Således sagde præsidenten for den spanske La Liga, Javier Tebas, i 2020, at spanske klubber ikke skulle spille kampe i Saudi-Arabien, hvor man bruger sporten til at hvidvaske regimets image. Det var klar tale.

Men selv for Javier Tebas kan pengene blive for store. Tidligere i denne uge indgik La Liga en sponsoraftale med Saudi-Arabiens statslige turistorganisation, Visit Saudi. Hykleriet længe leve.