Hykleriet om krigerne

En lang række politikere erklærer i disse uger stålsat, at IS-krigere er uønskede i Danmark. Også dem, der kun har dansk statsborgerskab.

IS-krigere er i det hele taget uønskede, ja, sandt nok. Hvor som helst, når som helst.

Den første voksenbesked i denne anledning er bare, at ingen bør tilsidesætte retsstaten. Heller ikke når den er besværlig, og nationale følelser måske ikke matcher virkeligheden.

Og selv hvis danske politikere i opbragt tilstand skulle have glemt dette – og lefler for den lette og populære løsning – er der et argument, de særligt bør holde op som et spejl.

Hvis Danmark ikke vil hjemtage en kriminel – muligvis endda landsforræder – eksempelvis fra Tyrkiet, hvorfor skal Tyrkiet så hjemtage en tyrkisk statsborger, som Danmark gerne vil af med?

Ja, hvordan kan Danmark egentlig tiltage sig en ret, som disse selvsamme politikere i årevis ikke har ment, andre lande skal tiltage sig?

Har konservative Naser Khader eksempelvis kigget i sit partis annaler?

For nylig mente Khader, at den danske statsborger Ahmad el-Haj, en IS-kriger hjemsendt fra Tyrkiet ’selvfølgelig’ er Tyrkiets ansvar. Hvordan harmonerer det med, at de konservative mener, at udviste kriminelle skal afsone i deres hjemlande? Gælder det i så fald kun de andre?

Pia Kjærsgaard kundgjorde i torsdags i denne avis, at den etnisk danske IS-kriger ’Kristian’ bør ’rådne op’ i sit mellemøstlige fængsel. Hvordan vil Dansk Folkeparti overbevise mellemøstlige lande om, at de skal hjemtage kriminelle fra Danmark, når vi ikke vil hjemtage vores egne?

De seneste uger har været fyldt med angiveligt beslutsomme politikere, der ’aldrig vil acceptere at have IS-krigere rendende’, synes, at disse ’ligger, som de har redt’ eller har konstateret noget a la Danmarks statsminister på de sociale medier:

’Mod vores ønske er der nu desværre fremmedkrigere, som kommer til Danmark,’ som Mette Frederiksen skrev.

Såmænd, frk. Frederiksen, sådan er det jo. ’Ønsker’ har bare ikke noget med sagen at gøre. I hvert fald ikke på anden vis end at ønsker vi at praktisere det ombejlede ’paradigmeskifte’ i dansk udlændingepolitik – det går som bekendt ud på, at flygtninge, migranter og ikke mindst kriminelle indvandrere – ikke skal blive i Danmark, ja, så bør følgende være indlysende:

Danmark må modtage sine egne. Inklusive de uønskede.

Fremstillingen af Danmark som en ø har længe været en illusion. I munden på vore politikere er det en pinlighed.

Det er et sært hykleri. Men det er også national selvskade, da vi faktisk oftere har brug for at sende nogen den anden vej.

Så kan man fremføre, at vi skulle have været mere varsomme med, hvem vi gav dansk statsborgerskab. En relevant lektie. Men også vi, Danmark, ligger som vi har redt.