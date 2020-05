Hysterisk retorik

VI GIVER ordet til Venstres Mads Fuglede:

’Det er et brud med paradigmeskiftet, og det er en af de største lempelser, regeringen har gennemført. Det vil i den grad underminere hele den linje, man har stået for.’

DANSK Folkepartis ’værdikriger’ Pia Kjærsgaard tilføjer: ’De bliver ved med at påstå, at de fører en stram udlændingepolitik, men de lemper og lemper.’

HVAD ER det, der får Pia Kjærsgaard til at afbryde sit private lobbyarbejde med at få genåbnet for rejser til sit sommerhus i Grækenland og skumle i DR’s TV Avisen? Og får Venstres udlændingeordfører til at mene, at udlændingepolitikken sådan helt generelt er ved at smuldre?

DET ER S-regeringens forslag om at genindføre den såkaldt toårs-regel, der giver fremmede ret til opholdstilladelse efter to års arbejde.

EFTER DET oplyste resulterede reglen i perioden 2011-2018 i 31 opholdstilladelser. Vi gentager: 31.

NÅR DER ikke findes nyere tal, skyldes det, at daværende udvisningsminister Inger Støjberg (V) afskaffede loven i 2018, hvilket bl.a. undrede erhvervslivet. Uden loven risikerede virksomheder pludselig at miste udenlandsk arbejdskraft, som de havde brugt tid og kræfter på at oplære.

DET ER genindførelsen af den lov – der kom 31 til gode og vakte begejstring hos erhvervslivet – som Venstre mener ’er en af de største lempelser’ af udlændingepolitikken.

BLÅ BLOK peger også på, at skrotningen af Lindholm som fangeø – en plan, som Socialdemokratiet tidligere fandt sympatisk – og nedlæggelsen af udvisningscentret Sjælsmark, hvor børn har fået ar på sjælen efter års indespærring, er udtryk for en lempelse af udlændingepolitikken.

OG SÅ er der beslutningen om her i foråret at modtage 30 (!) dybt forarmede kvoteflygtninge fra FN-lejre. Oprindeligt var Socialdemokratiet med til at indføre det infame stop for FN-flygtninge, men fik hjælp til at komme på andre tanker efter valget.

I BUND og grund tilfører rød blok blot udlændingepolitikken et minimum af sund fornuft. Der er ikke tale om at underminere noget grundlæggende. Til gengæld underminerer den dysfunktionelle blå blok med hysterisk retorik og gamle skræmmebilleder resterne af sin troværdighed.