ALTERNATIVETS første magtbastion i kommunalpolitik er allerede en farce.

MAN spørger sig selv, hvorfor det var så vigtigt at erobre en borgmesterpost i hovedstaden, båret ind af tusindvis af vælgeres kryds på stemmesedlen, når det flotte valgresultat skal kastes ud som konfetti fra en bro i stormvejr fra dag et.

MED benene fast plantet i den blå luft stemte partiets nye borgmester og fem menige medlemmer torsdag nej til fortsættelsen af den københavnske metro ud til Sydhavnen.

METROEN er ellers, som Berlingske rigtigt anførte i sit referat, en af verdens mest miljøvenlige transportformer for øjeblikket. Den burde være en hjertesag for et grønt parti.

NIKO Grünfeld, Alternativets kultur-og fritidsborgmester, meddeler, at han og partiet ’hejser et flag’ ved at stemme nej til at føre metroen videre som planlagt. Flaget skal advare om, at København får en ’elitær byudvikling’, fordi kommunen sælger sine grunde til den højst mulige pris. Hvilket i øvrigt er påbudt af Folketinget ...

TROR han for resten, at borgerne hellere vil sælge billigt – måske til nogen, Alternativet kender, som er søde, men ikke har nogen penge? Han synes også, det er for voldsomt, at næste etape af metroen skal finansieres ved lån, fuldstændig som man ellers altid gør. Og som det skete ved Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Vil han vente, til kommunen har sparet ni milliarder kroner op? Måske i bitcoins?

HVAD Alternativet har tænkt sig i stedet for metroen, ved vi ikke. Nogle mener, at Grünfeld måske har hestetrukne sporvogne i tankerne. Intet kan efterhånden forbavse os i den retning. Men alt vil være dybt godnat i forhold til mere metro.

IMENS Alternativet fabulerer og piller sig i navlen, buldrer hovedstaden derudad, og det trafikale kaos bliver kun værre dag for dag. Metroen rykker virkelig masser af mennesker rundt hurtigt og populært, så man skulle mene, at det bare er om at komme i omdrejninger.

MEN NEJ – ikke for Alternativet. Det er, som om den dybe tallerken skal opfindes igen og igen.

– Man kan undre sig over, at vi er det første parti, der går ind og tager den økonomisk ansvarlige debat i den her sammenhæng, udtaler Grünfeld opblæst. Kunne det tænkes, at de allerede HAR tænkt og har styr på det?

TOPMÅLET af Grünfelds tomme og ansvarsforflygtigende selvpromovering ses i hans svar i Berlingske på, hvad borgerne i Sydhavnen så skal gøre?

– Metroen bliver til noget. Den er stemt igennem, trøster han. Ja! Og tak for ingenting, Alternativet.