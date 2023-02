I er privilegerede

MANGE grundlæggende problemer på arbejdspladser anerkendes først som problemer, når de når rammer nogen på Christiansborg.

Tag blot stress.

EFTER Venstres formand og landets forsvars- og vicestatsminister er gået hjem på ubestemt tid, er der i disse dage næsten ingen grænser for, hvor hårdt det er at være politiker - ifølge politikere. Ja, Folketingets formand, Søren Gade – også fra Venstre – mener ligefrem, at politikere er mere udsatte end andre danskere.

SØREN Gade har tydeligvis ikke så meget føling med, hvordan det er at være sygeplejerske under Sundhedsplatform, skolelærer på Vestegnen, knokle på akkord i ’midterstykkerne’ på slagteriet eller for den sags skyld være en af den hastigt voksende skare, der har et pseudoarbejde og tynget af dårlig samvittighed stresser over i den kommende weekend til oldemor Odas 90-års fødselsdag at skulle forklare, hvad man får løn for.

SIDSTNÆVNTE pseudoarbejder kan jo forsvare sig med, at han får rigtig mange mails. Det er ifølge et interview i Politiken, hvad Søren Gade gør stress op i, forstår vi.

Taler man vilkår, er ingen i Danmark bedre stillet på arbejdsmarkedet end medlemmer af Folketinget. De skal ikke stille med lægeerklæring, udredes med det samme og så hurtigt som muligt gøres kampklar til på ny at indtræde som konkurrencestatens frontsoldater.

NATURLIGVIS kan man føle med Ellemann. Manden har lige siden udnævnelsen til formand for Venstre være prædestineret til nedtur. Hvor stressende er det ikke at være den, der er udpeget til at få et endeligt nederlag skrevet på sin ryg, så resten af partiet inden næste valg kan sige ’se, der går vores fiasko ud ad døren, nu begynder vi på en frisk’?

STRESS opstår, når en personlig forventningsafstemning til egne muligheder møder realiteterne. Eller det fjerde klip i livets kørekort pludselig rammer - uden at vi kan redegøre for, hvor eller hvorfor SF’s Jakob Mark, DF’s Messerschmidt eller LA’s Vanopslagh er blevet vinket ind til siden. De er bare ikke ildere stedt på arbejdsmarkedets landevej end andre. Tværtimod.

MEN hvis politikere oparbejder en særlig kunnen, så er det aldrig at lade en god krise gå til spilde, aldrig at forsømme nogen mulighed for at hejse et banner over et bragt offer. Det vil imidlertid klæde dem at nævne iveren efter magt som delårsag. Som noget man kan slå sig på. Sågar blive knockoutet af.

Det ville dertil være på sin plads at anerkende, at den eneste måde, hvorpå politikere står over andre i denne sag, er ved deres privilegier.