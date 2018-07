’VI FÅR i forvejen i hoved og røv’, siger et EU-parlamentsmedlem hovedrystende.

HUN er forarget over, at hun og hendes kolleger i parlamentet i stor stil flyver på businessclass og derefter selv scorer bonuspointene.

NÅ ... ja. Selvfølgelig, tænker man. Hele EU-systemet er så indsyltet og polstret i systemer, der skal proppe penge i lommerne på de mennesker, der arbejder i Bruxelles hinsides enhver kontrol eller sundt mådehold. Så hvorfor ikke også dét? Men flyver man på det offentliges regning i Danmark, bruges bonuspointene til at få rabat på de næste flyvninger. Pærenemt, men utænkeligt i EU – det er bare endnu en gang fryns.

EKSTRA BLADET har set på en lille detalje af de mange givtige vilkår for parlamentsmedlemmerne, nemlig når de skal fra punkt A til punkt B. Ud over frikort til alle togrejser i Belgien på første klasse og 128 limousiner til 750 parlamentarikere får de flyrejserne betalt.

PARLAMENTET bruger 160 mio. kr. alene på flyvebilletter. Heraf langt størsteparten på business.

POLITIKERNE scorer ifølge reglerne selv bonuspointene. Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU, lægger i dagens avis sine bonuspoint frem – hun rejser økonomiklasse af principielle grunde, og det gør flere af de andre danske parlamentarikere også, skal det siges.

HUN HAR alligevel indsamlet point, der kunne dække f.eks. tre private returbilletter til Tokyo. Flere af de danske MP’er fortæller, at de opgiver bonuspointene til skattevæsenet. Det gør Ronja Kari ikke.

’JAMEN, jeg putter dem ikke i egen lomme’, forsikrer hun. Dels køber hun rejser til folk, der skal besøge hende i faglig sammenhæng. Dels har hun købt private rejser for en del af pointene, men bagefter betalt Folkebevægelsen den sparede udgift. Fint nok og meget idealistisk – men her er skatteyderne så de glade tilskudsgivere til Folkebevægelsen?

ALTSAMMEN krumspring, der kun er med til at bestyrke indtrykket af det absurde besvær, det er, personligt at begrænse den monstrøse overøsning med penge, der konstant foregår

– tårnhøj løn, godt 32.000 skattefri kroner – om måneden! i blyantspenge, fede diæter osv. osv.

FLERE af de danske parlamentarikere gider slet ikke tale med Ekstra Bladet om bonuspoints og flyrejser.

DET ER dumt af dem.

DE SIDDER på stemmerne fra et Europa, der dårligt gider stemme ved valgene hvert femte år. Vælgere, som samtidig er ved at brække sig over det overdådige, sammenspiste tag selv-bord. Dén kvalme går ikke væk af sig selv.