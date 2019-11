SELVFØLGELIG VAR der langvarigt stående bifald på Venstres landsmøde i weekenden efter Jakob Ellemanns første store tale som partiformand.

Alt andet ville være utænkeligt. Partiet har behov for at vise sammenhold og styrke efter al balladen i sensommeren.

TALEN VAR DA PÆN og afbalanceret, men renset for glød og gejst og med bemærkelsesværdigt få pejlemærker for den kommende tids politiske arbejde. Venstre ved du, hvor du har, lyder partiets slogan. Men ved Venstre og de øvrige borgerlige partier, hvor de har Jakob Ellemann-Jensen?

VIL HAN SAMLE de borgerlige partier til en stærk opposition eller samarbejde så intenst med Mette Frederiksen, at det på sigt kan bane vejen for en SV-regering som foreslået af Lars Løkke?

Svaret blæser stadig i vinden. Blandt partilederne både til højre og venstre fremstår Jakob Ellemann som den nye dreng i klassen, der er på udkig efter rigtige venner.

DET GJORDE DET heller ikke nemmere for den nye partileder, at hans forgænger, Lars Løkke, leverede et brag af en afskedstale, som med svirp og humor vækkede de 1500 delegerede. Bifaldet var drønende. Havde der i lørdags været kampvalg mellem unge Ellemann og Lars Løkke om formandsposten, ville Løkke have vundet stort, uanset de delegeredes viden om, at hans moralske kompas – eller rettere mangel på samme – har ført ham ud i sumpen.

DET ER SELVFØLGELIG en undskyldning, at den nye partileder kun har haft to måneder til at vænne sig til sin ophøjede position. Men det forklarer ikke, hvorfor han kun bevægede sig på allerede nedtrådte stier med besværgelser om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at partiet ikke går ind for revolution. Intet nyt under solen.

Den nye Venstre-formand bebudede fra talerstolen, at han og hans kampivrige næstformand, Inger Støjberg, efter nytår drager på turné landet rundt for at diskutere politik med partiets medlemmer. Det kan forhåbentligt sætte lidt fut i foretagendet.

VI HAR SKREVET det før, men gentager det gerne: Danmark har brug for en stærk opposition, der kan holde regeringen i ørerne.

Jakob Ellemann mangler at vise, at han evner at komme ud af skyggen og gå forrest.