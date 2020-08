Idioter sparker man da opad

I LY AF sommervarmen har vi igen fået en offentlig topchef sparket opad, skønt vedkommende ellers er kendt for at være en elendig leder.

LANDETS NYE politidirektør for Politiområdet med ansvar for flere af de allervigtigste enheder hedder nu Lykke Sørensen. Et navn, der skiftevis giver kuldegysninger eller trang til at knalde hovedet ind i en væg hos hendes tidligere underordnede i Politiets Efterretningstjeneste.

HER FORLOD hun sin stilling, da Ekstra Bladet havde afdækket, at PET havde et i særklasse rædselsfuldt arbejdsmiljø, bl.a. dokumenteret i en uvildig konsulentrapport fra firmaet Cairos.

Sammen med tjenestens daværende chef, Jakob Scharf, og administrationschefen fik Lykke Sørensen skylden for et hav af kritikpunkter lige fra konfliktfyldt organisationskultur til implementeringsbarrierer og hvad det ellers hedder på bullshit-lingo, når man står med et virkelig dumt, egenrådigt og kynisk chefmenneske.

UDNÆVNELSEN NU er noget, rigspolitichefen Thorkild Fogde står for, og Fogde har to gange før hentet hende ind til lederjobs. De har også været sammen i Justitsministeriet. Klassisk karrierefremmer.

’DESVÆRRE er der nogle af den slags ledere tilbage. Jeg troede, at den nye rigspolitichef ville rydde op og sørge for sit personale,’ skrev en anden af de mange skuffede politifolk på fagbladet Dansk Politis Facebook-side, da udnævnelsen af Lykke Sørensen blev kendt.

HVIS dette så var en enlig svale ... men vi ser det jo igen og igen. Idioterne på chefgangene i det offentlige bliver forfremmet, og de overtræder arrogant deres egne regler for de menige. Ekstra Bladet dokumenterede i denne uge, hvordan en chef for Bagmandspolitiet overnattede for en kvart million kroner på et luksushotel. Nat efter nat bonede værelsets pris betydeligt over det tilladte niveau.

ELLER Forsvarsministeriets departementschef Thomas Ahrenkiels karrierehop, efter der var snydt og svindlet på hans vagt.

Rigsrevisionen var blevet fyldt med løgn, og sagsbehandlingen i hans ministerium var talentløs. Og hvad skete der? Ahrenkiel fik en af de fineste poster i diplomatiet efter nytår i år – ambassadørposten i Berlin.