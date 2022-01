Idioti på højt niveau

Der skal en høj uddannelse til at opføre sig virkelig top-idiotisk. Som nu i tilfældet Rasmus Hougaard Nielsen og Ole Bjerg, der underviser på en af landets fremmeste uddannelsesinstitutioner, CBS (Copenhagen Business School) i København.

SOM EKSTRA BLADET kunne berette forleden, har de udsendt en mail til 120 elever, som på mandag skulle være begyndt på makroøkonomi. I mailen nægter de to lektorer at indlede undervisningen, fordi CBS afkræver coronapas af eleverne. Det har fået Hougaard og Bjerg til at trække ’nazikortet’, som man siger.

’For os er der ingen væsentlig forskel på coronapasset og det jødepas, som blev indført under Anden Verdenskrig,’ skriver de i mailen.

UNDERVISERNE skriver ydermere til eleverne, at de forventer et ’Nürnberg 2.0’. Hvilket må antages at være et retsligt efterspil oven på coronapandemien a la retshandlingen mod nazister for deres medvirken til holocaust. Og i et konspiratorisk anfald kalder de to vaccinerne mod covid for ’genterapiindsprøjtninger’.

Jeg har før skrevet om den jamrende horde af coronaklynkende vaccineskeptikere. Folk, der med lige dele historieløshed og martyrie-entusiasme, besmykker et påstået overgreb mod sig ved at iklæde sig imaginære jødestjerner. Blot fordi de afkræves coronapas.

Fuldstændig forliebte i tanken om sig selv som undertrykte eller frihedskæmpere eller begge dele forhåner de lystigt ofrene for et folkedrab på seks millioner jøder. Iklædt sølvpapirshatte tramper de tankeløst rundt på disses grave.

DET ENESTE GODE at sige herom er, at de her i 75-året for Auschwitz med denne selvsmagende fiktion trods alt bidrager til at holde en lektie om virkeligheden i live. Men at se denne tilgang formaliseret i et brev fra en af landets ypperste læreanstalter er alligevel idioti på højeste plan. Det er dertil bekymrende. Ikke mindst med tanke på oplysningsniveauet på CBS. Så lad mig spørge uden omsvøb: Findes der nogen grund til, at de to lektorer ikke er fyret, hvilket de så vidt vides ikke er?

OG INDEN Hougaard og Bjergs venner i konspirations-gaga-land anråber mig for at bede om et overgreb på friheden, så lad det stå klart:

Rasmus Hougaard Nielsen og Ole Bjerg må til enhver tid – også selvom kravet om coronapas måske nu aflyses

– fremstille Danmark som nazistisk og sig selv som Anne Frank 1 og 2 på grund af et coronapas og en vaccine. I deres fritid, vel at mærke. Nægter de at overholde deres offentlige arbejdsplads’ regler, og bedriver de sølvpapirshat-propaganda i institutionens navn, må de oprette deres egen private Handelshøjskole.