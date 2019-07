Idiotisk sagt af ministeren

Den kendte blogger Fie Laursen poster et selvmordsbrev på Instagram, hvor hun har 335.000 følgere. Landets nye børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, smider derpå de presseetiske regler efter selvmordskandidaten.

’Havde Fie Laursen kendt disse regler, havde det forhåbentligt været en bremseklods, inden hun lagde brevet ud,’ udtaler Rosenkrantz-Theil til Berlingske.

Det er mageløst, at ministeren vælger at angribe Fie Laursen i denne situation. Og det er bekymrende, at Rosenkrantz-Theil ikke kan få øje på det virkelige problem.

Det angribelige er ikke kun, at børne- og undervisningsministeren kommer ilende for at skubbe en indlagt, selvmordstruet, ung kvinde foran sig til fordel for et småtbegavet forslag om, at bloggere og influencere skal have bestyrelser ansat, der forhindrer den slags opslag. Det tåbelige er heller ikke alene, at et umisforståeligt råb om hjælp på denne måde mødes med straf.

Det er derimod, at en socialdemokratisk minister ikke begriber, at det er techgiganterne, der bør stå til ansvar. Det er de multinationale delingstjenester, eksempelvis Instagram, der skal have nye regler. Her er der således brug for at ændre medieansvarsloven.

Men Instagram og Facebook, som ejer Instagram, tilskrives som vanligt intet ansvar. De tager heller ikke frivilligt et sådant på sig. Det ville gå ud over indtjeningsevnen. Det er omkostningskrævende for et medie at tjekke og forhindre løgne såvel som at holde øje med selvmordsbreve. Men dette forventes imidlertid af alle andre medier.

Hvorfor skal Facebook, Twitter og Instagram, der er udbydere af indhold på lige fod med traditionelle medier, ikke bære samme ansvar? Hvorfor kan de ansvarsfrit viderebringe racistiske, grove, manipulerende, forkerte og selvmordstruede indlæg?

Rosenkrantz-Theil er ikke idiot. Men det forhindrer hende åbenbart ikke i at udtale sig idiotisk. Regeringen bør straks tage denne sag ud af hånden på hende ved at igangsætte et arbejde for en ny og tidssvarende medieansvarslov, der indskriver de sociale medier i loven.

Danmarks nye børne- og undervisningsminister har med sin indsats udelukkende godtgjort en enkelt ting. Hun har forkludret, hvem der er den svage part og derfor har brug for støtte og hjælp, og hvem der er den dominerende og derfor skal begrænses. Således går Rosenkrantz-Theil ikke blot galt i byen i en konkret sag. Men på opsigtsvækkende vis kløjes ministeren også i Socialdemokratiets egne skåltaler om, hvorfor partiet er til – endda netop som det er tiltrådt magten.