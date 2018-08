Ikke en krone!

BØNDERNE holdt møde med miljøministeren i går: De får den mindste høst i 42 år på grund af tørken. For mange er det en katastrofe. Andre er dygtige og har afgrøder, der klarer sig. Kvæget mangler foder, og foderprisen vil spurte i vejret.

TABET opregner bønderne til 6,4 milliarder kr. Og så kan vi godt begynde at klamre os til tegnebogen.

LANDBRUGETS problemer er nemlig altid et nødskrig til fællesskabet. Noget, der kræver dyk i statskassen. Eller lempelser, mindre skatter, færre afgifter. Ååh, de har det så hårdt! Og det vil være fristende politisk at ile til hjælp igen. Især her op til et valg.

HVORFOR egentlig? Hvorfor skal lige præcis landbruget køre efter helt andre spilleregler end andre?

LIGE SÅ sikkert er det jo, at når dette private erhverv har store udbytter, scorer de selv profitten uden at blinke. Og ofte uden at sørge for en polstre sig til dårlige tider ligesom andre virksomheder.

KLIMAFORANDRINGER er en by i Afrika, for en del. Gældssætningen i erhvervet er astronomisk. Det gør mange landbrug utrolig sårbare, og det er en tragedie for de familier, der må give op.

ERHVERVETS oppustede selvforståelse, der ligger bag forventningerne om særbehandling, er helt ude af trit med virkeligheden. Historisk set har det været en vigtig sektor, ja. Men i dag er landbrugets andel af værditilvæksten godt en procent af vores samlede økonomi, fremgik det af Børsen i går. I dag er hver 40 dansker beskæftigede i landbruget.

HERTIL kommer så yderligere 190.000 arbejdspladser i afledte erhverv. Men langtfra alle disse jobs er afhængige af, at vi selv producerer afgrøderne. Alligevel er Danmark et af verdens hårdest dyrkede lande. Miljøet kan ikke tåle den gift og gødning, de kører løs med.

I FØRSTE omgang har kravet om kolde kontanter faktisk været afdæmpet fra landbruget. Venstre passer vel lidt på med kammerateriet, efter at Ellemanns forgænger var helt euforisk, hver gang han så en landmand med hånden fremme. Samtidig er erhvervet selv blevet opmærksomme på, at deres goodwill er strammet hinsides smertegrænsen.

SKÆRINGSDATOEN for, hvornår bønderne skal så efterafgrøder, blev udsat i går. Jorden er som beton – det nytter ikke noget.

DET er så fjerde gang, de får dispensation. Sidste år var jorden for våd. Hvert år har sin undskyldning. De har ellers kun lov til at øge forbruget af gødning i den sidste landbrugspakke mod netop at så efterafgrøder, der kunne opsuge kvælstoffet, så det ikke siver ud i vandmiljøet.

BLIVER Christiansborg bedt om deciderede hjælpepakker efter tørken, må politikerne hakke hælene i. Medmindre de gerne vil holde de ineffektive, gammeldags landbrug i live.