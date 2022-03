Ikke fair, Støjberg

DEN TRAGISKE KRIG i Ukraine har udløst en historisk flygtningestrøm. Tvunget af Putin-Ruslands brutale aggressioner må millioner af ukrainere forlade deres fædreland.

DET ER HJERTESKÆRENDE. Dog er det et lys i mørket at opleve, hvordan de flygtende ukrainere mødes med åbne arme overalt i Vesten – også i Danmark, hvor gæstfriheden er stor.

DET KUNNE OGSÅ LIGE passe andet. Vi i Vesten har – af hensyn til vores egen sikkerhed og frygten for en apokalyptisk verdenskrig – valgt ikke at imødekomme de desperate ukrainske anmodninger om blandt tropper og fly-støtte.

SÅ DET mindste, vi kan gøre, er at hjælpe de mange ulykkelige mennesker på flugt. Så al sympati med ukrainerne. Godt vi hjælper dem

GID DEN SAMME OFFERVILJE også kunne komme andre flygtninge til dels. For desværre har der indsneget sig en kedelig tendens i debatten: ukrainere fremhæves på bekostning af flygtninge fra andre lande.

PÅSTANDEN LYDER, at ukrainerne er bedre mennesker, mere flittige og mindre grådige end dem fra især de muslimske lande.

TAG NU smykkeloven. Den skal ikke gælde ukrainere – mens syrere fortsat skal aflevere ure og smykker. Eller i den mere kuriøse ende: ukrainske flygtninge har gratis adgang til Randers Regnskov (fint!), mens flygtninge fra verdens andre brændpunkter ikke får samme tilbud.

HER I AVISEN HAR vores klummeskribent Inger Støjberg flere gange markeret sig med synspunktet om, at ukrainere er i en anden og bedre klasse end – må man forstå – alle de dovne med muslimsk baggrund.

STØJBERG MÅ MENE, hvad hun vil. Ekstra Bladet lægger også gerne – i den fri debats ånd – spalter til. Vi er bare uenige i at trække fronterne så skarpt op.

SELVFØLGELIG ER DER problemer med mange, der har muslimsk baggrund – det kan blandt aflæses i kriminalstatistikkerne.

MEN AT TEGNE ET BILLEDE – sådan som Støjberg gør – af muslimer som generelt dovne, er simpelthen ikke fair.

SANDHEDEN ER snarere, at muslimer tager mange af de jobs, vi etniske danskere ikke gider – eksempelvis som taxachauffører eller avisbude.

ELLER TAG NU for eksempel de corona-podere, som vi alle har mødt gennem de seneste to år. 70 procent af dem har anden etnisk baggrund end dansk, langt de fleste er muslimer. En kæmpe integrationssucces. Måske især fordi de blev taget imod med åbne arme og uden den diskrimination, de ellers er vant til, når deres afsøgninger afslører et ’forkert’ klingende navn.

DEN SLAGS SUCCESHISTORIER skal tales op. Det skal respekteres. Og det er i al fald ikke rimeligt at nedgøre en hel befolkningsgruppe. Heller ikke selvom ukrainerne fortjener al vores sympati.

DER ER INGEN GRUND til at grave nye grøfter. Dem er der faktisk nok af i Europa for øjeblikket.